Erste Coronafälle am Kollegi Altdorf: Eine Klasse in Quarantäne, eine im Fernunterricht Fünf Jugendliche der kantonalen Mittelschule in Altdorf sind positiv getestet worden. Das hat Konsequenzen für den Unterricht, nicht aber für das Schutzkonzept. Christian Glaus 02.11.2020, 14.04 Uhr

Am Kollegi Altdorf sind insgesamt fünf Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen ist die Klasse 3c, wie Bildungsdirektor Beat Jörg gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Die ganze Klasse, insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler, befindet sich nun auf Anweisung des Kantonsarztes in Quarantäne. Weil die Parallelklasse 3d gemeinsamen Sportunterricht hat mit der Klasse 3c, wurde für diese Jugendlichen vorsorglich Fernunterricht angeordnet. Sie befinden sich aber nicht in Quarantäne, wie Jörg betont.

Aufgetreten ist der Coronafall am vergangenen Freitag. Eine Schülerin erhielt an diesem Tag ein positives Testresultat - es ist der erste Fall an der kantonalen Mittelschule. «Nach Absprache mit dem Kantonsarzt wurde beschlossen, auf eine Quarantäne für die ganze Klasse zu verzichten.» Die Eltern wurden informiert, damit sie sensibilisiert sind und auf allfällige Symptome ihrer Kinder reagieren. Das ist offensichtlich geschehen: Über das Wochenende wurden vier weitere Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c positiv getestet, erklärt Jörg: «Aufgrund dieser Entwicklung hat der Kantonsarzt die Quarantäne für die gesamte Klasse angeordnet.» Die Schule stellte für sie sofort auf Fernunterricht um, «damit die Jugendlichen keinen Schulstoff verpassen». Der Fernunterricht gilt vorerst für die laufende Woche. Ob dieser verlängert wird, entscheidet die Schule Ende Woche.

Maskenpflicht gilt für alle – im ganzen Schulhaus

An der kantonalen Mittelschule besteht ein Schutzkonzept. Trotzdem konnte sich das Virus ausbreiten. Braucht es nun Anpassungen? «Wir haben entschieden, dass es vorerst keine Verschärfungen braucht», sagt der Bildungsdirektor. Seit vergangener Woche gelte bereits eine Maskenpflicht für alle – auch während des Unterrichts und auch für die jüngeren Schülerinnen und Schüler. «Damit sind unsere Schutzmassnahmen strenger als dies der Bund verordnet hat. Wir haben nichts vernachlässigt», sagt Beat Jörg. Er weist zudem darauf hin, dass unklar ist, wo sich die Jugendlichen angesteckt haben.

«Es ist möglich, dass die Übertragung gar nicht im Klassenzimmer erfolgt ist, sondern in der Freizeit.»

Er appelliert an die Bevölkerung: Um eine Ausbreitung des Virus zu stoppen, sei es wichtig, die persönlichen Kontakte einzuschränken.

