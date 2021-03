Coronahilfe in Uri Landrat entscheidet über 4,5 Millionen Franken Trotz eines hohen Nachtragskredits könnte es noch mehr Geld für die wirtschaftliche Hilfe in der Coronapandemie brauchen, wenn die Schliessungen weiter andauern. Der Wirtschaftsförderungsfonds soll entsprechend geäufnet werden. Markus Zwyssig 01.03.2021, 11.57 Uhr

Uri leistet wirtschaftliche Hilfe für Firmen, die von der Coronapandemie betroffen sind. Der Kanton richtet an Urner Unternehmen Härtefallbeiträge aus. Der Regierungsrat hat für die erste Welle der Coronapandemie 1,1 Millionen Franken und für die zweite Pandemiewelle 1,9 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Budgetbeschlusses 2021 hat der Landrat zusätzlich zur regulären Einlage in den Wirtschaftsförderungsfonds einen Härtefallkredit in der Höhe von 700'000 Franken bewilligt.