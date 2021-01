Coronakrise Die Homeoffice-Pflicht wird in Uri kontrolliert – Arbeitgeber sind bereit Wer kann, muss von zu Hause aus arbeiten. So fordert es seit Montag der Bund. Der Kanton Uri will mit gutem Vorbild vorangehen und kontrolliert andere Arbeitgeber. Die Dätwyler Holding AG ist vorbereitet. Anian Heierli 19.01.2021, 05.00 Uhr

Links die Akten, in der Mitte der Laptop und rechts eine Schale Müesli. So oder ähnlich sieht es seit Montag bei vielen Urnern am Morgen zu Hause aus. Zumindest bei jenen, die sonst im Büro arbeiten. Denn jetzt gilt landesweit die Homeoffice-Pflicht. Dies, weil der Bundesrat die Massnahmen gegen Corona nochmals verschärft hat.

Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind Arbeitgeber nun verpflichtet, «Homeoffice überall dort anzuordnen, wo dies möglich und mit verhältnismässigem Aufwand umsetzbar ist». Weiter heisst es in der aktuellen Covid-19-Verordnung: «Der Arbeitgeber schuldet keine Entschädigung etwa für Strom- oder Mietkosten, da die Massnahme nur vorübergehend ist.»

Meldungen zu Verstössen wird nachgegangen

Der Kanton Uri wird aktiv prüfen, ob sich Firmen an die Homeoffice-Pflicht halten. Dafür ist der Sonderstab Covid-19 zuständig, der die Schutzkonzepte der Unternehmen kontrolliert. Darunter falle auch das Homeoffice, so die Standeskanzlei auf Anfrage. Meldungen zu Verstössen wolle man aktiv nachgehen.

Finanzdirektor Urs Janett sagt: «Homeoffice nützt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.» Bild: Florian Arnold (Altdorf, 16. Januar 2020)

Doch geht der Kanton als Arbeitgeber mit gutem Beispiel voran? «Dort, wo es möglich ist, gilt klar die Homeoffice-Pflicht für unsere Mitarbeitenden», sagt Finanzdirektor Urs Janett, unter dessen Zuständigkeit auch das Amt für Personal fällt. Insgesamt gibt es rund 700 Vollzeitstellen beim Kanton. Doch längst nicht jeder Mitarbeiter kann zu Hause arbeiten. Etwa bei Polizisten oder Personal aus dem Unterhalt sei dies schlicht nicht möglich. Auch die kantonalen Schalter bleiben geöffnet. Diese waren beim harten «Lockdown» im März 2020 geschlossen.

Wie viele Mitarbeiter des Kantons aktuell im Homeoffice sind, lässt sich laut Janett nur schwer eruieren. «Am Montag haben sich rund 120 von zu Hause mit dem Laptop eingeloggt.» Diese Zahl sei aber nur bedingt aussagekräftig. So gibt es auch Personal, das zu Hause arbeitet und sich dafür nicht im kantonalen Netzwerk einloggt.

Neue Laptops seit der ersten Welle

Zu Problemen kommt es wegen der neuen Homeoffice-Pflicht nicht. Im Gegenteil: «Wir nutzen die Erfahrung aus der ersten Coronawelle», so Janett. «Seither haben wir mehr Laptops bestellt und die Kapazität des Datenaustausches nach oben geschraubt.» Ohnehin gab es beim Kanton schon vor der Pandemie ein Homeoffice-Konzept und die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten.

Ob dies nun zu mehr oder weniger Effizienz führt, kann der Finanzdirektor nicht pauschal sagen. «Es hängt sicher vom Einzelfall ab.» Seine persönliche Einstellung zu Homeoffice ist aber sehr positiv.

«Es nützt der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es wäre spannend, wenn in Zukunft mehr von zu Hause aus gearbeitet wird.»

Auf die Frage, wie es seinen Mitarbeitern geht, antwortet Janett: «Die Situation ist anspruchsvoller als noch im ersten Lockdown.» Seine Einschätzung erklärt er folgend: «Die Pandemie zieht sich nun schon länger hin. Das belastet die psychische Gesundheit überall in der Gesellschaft und teilweise steigt das Unverständnis gegenüber den Massnahmen.» Als Führungsperson erkundigt er sich deshalb bewusst lieber einmal zu viel nach dem Befinden seiner Mitarbeiter.

DAG-Mitarbeiter schätzen Homeoffice

Beim grössten privaten Arbeitgeber im Kanton – der Dätwyler Holding AG (DAG) – arbeitet das Büropersonal bereits seit März 2020 sehr stark vom Homeoffice aus. «Daher ändert sich an den Standorten Altdorf und Schattdorf mit der neuen Pflicht nicht wirklich viel», sagt Sprecher Guido Unternährer. Neu sei Homeoffice aber für alle obligatorisch, die nicht unmittelbar für das operative Tagesgeschäft am Standort sein müssen. Die Firma geht sogar so weit, dass Ausnahmen von den Vorgesetzten genehmigt werden müssen.

Hygiene war schon vor der Pandemie ein zentrales Thema: Produktionsstandort der Dätwyler Holding AG in Schattdorf. Bild: PD

Die Dätwyler Holding hat die Vorteile von Homeoffice für sich entdeckt. «In der Mitarbeiterumfrage im Herbst 2020 gaben mehr als drei Viertel an, dass sie im Homeoffice gleich effizient arbeiten können wie im Büro», so Unternährer. Die Mitarbeiter seien dazu auch bereit und motiviert. Deshalb wird es für die Zeit nach der Pandemie ein Reglement geben, in dem Homeoffice neu so geregelt wird, dass es künftig mehr zum Einsatz kommt als noch vor Corona.

Auch die nun strengere Maskenpflicht bei der Arbeit hat keinen Einfluss aufs Regime der Dätwyler Holding. Bereits seit Juni müssen die Mitarbeiter am Arbeitsplatz zwingend eine Maske tragen, wenn sich mehr als eine Person im Raum aufhält. Zudem wird die Körpertemperatur des Personals und von Besuchern gemessen, sobald das Firmengebäude betreten wird. Auf dieser Basis schütz das Unternehmen die Gesundheit der Mitarbeiter.

Insofern sind die internen Regeln der Dätwyler Holding sogar noch strenger als die neuen verschärften Massnahmen des Bundes.