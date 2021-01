Corona Geburt mit Maske? Kantonsspital Uri verteidigt Massnahmen auch für Schwangere Eine Urner Mutter kann dem neuen Anti-Corona-Regime im Spital in Altdorf nicht viel abgewinnen. Eine Ärztin erklärt, weshalb Massnahmen notwendig sind. Christian Tschümperlin 29.01.2021, 05.00 Uhr

Es zählt wohl zu den emotionalsten Erlebnissen einer jungen Familie: die Geburt eines Kindes. In Zeiten von Corona wird aber selbst das Elternglück beschnitten, wie eine Mutter gegenüber unserer Zeitung schildert. Während der Geburt und auch während der Nacht habe sie im Kantonsspital Uri eine Maske tragen müssen. «Erst kurz bevor das Kind kommt, sollte die Maske abgenommen werden», schreibt sie in einem anonym verfassten Text an unsere Zeitung. Die Urnerin verstiess aber bewusst gegen diese Regel: «Ich habe die Maske kaum getragen.»

Die Geburtswanne im Kantonsspital Uri kommt während der Pandemie eher selten zum Einsatz. Bild: PD

Die Frau beklagt sich: «Da für meinen Mann und die Hebamme Maskenpflicht bestand, entstand eine gewisse Distanz zwischen uns, was ich persönlich sehr schade fand.» Dies habe die Kommunikation in dieser speziellen Situation stark erschwert. «Ich kann mir vorstellen, dass es bei einer länger dauernden Geburt noch mühsamer werden kann.» Auch der Kontakt zu anderen Gebärenden habe ihr gefehlt. «Ich war im Zimmer und fühlte mich fast wie in Quarantäne.» Der Gipfel der Sache war für sie jedoch:

«Mir wurde empfohlen, die Hände zu desinfizieren, bevor ich in Kontakt mit dem Kind komme. Diese Sterilität konnte ich nicht nachvollziehen.»

Sie betont aber auch, sie sei vom Personal während ihres ganzen Aufenthalts stets freundlich behandelt worden.

Neue Virusmutationen lösen schärfere Regeln aus

Beim Kantonsspital Uri kann man die Kritik der Patientin verstehen. «Dass das Maskentragen für die Eltern gefühlsmässig schwierig ist, ist verständlich», sagt Andrea Müller Reid, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Aber: «Trotzdem muss der Schutz unseres Personals so gut wie möglich gewährt sein.» Die neuen Regelungen seien vor allem wegen der neuen Virusmutationen nötig gewesen. Dem Spital sei es ein Anliegen, dass Väter bei der Geburt anwesend sein könnten. «Deshalb trägt der Vater eine Maske, genauso wie die Hebammen, das Pflegepersonal und die Ärzte.»

Die Ärztin bedauert, dass «zahlreiche Unwahrheiten» zur Maskenpflicht kursierten. So sei es wissenschaftlich erwiesen, dass asymptomatische Patienten andere Personen anstecken können. «Dies ist sogar der häufigste Übertragungsweg.» Was die kritisierte Händedesinfektion betrifft, stellt sie klar, dass diese bei Covid-19-Positiven oder Covid-19-Verdachtsfällen nötig sei. Unter Umständen sei die Massnahme bei der betroffenen Frau zu weit gegangen, was das Spital bedaure.