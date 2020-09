Corona-Skeptiker wollen im Urner Hauptort demonstrieren – ohne sich an die Maskenpflicht zu halten Am Samstag soll in Altdorf eine Demo gegen Coronamassnahmen – insbesondere die Maskenpflicht – stattfinden. Dazu rufen private Organisatoren auf. Christian Tschümperlin 04.09.2020, 05.00 Uhr

Corona wirft nicht nur epidemiologische Wellen, sondern inzwischen auch politische: Nach den Kundgebungen in Zürich, Bern und Berlin erreichen die Proteste nun den Kanton Uri. Eine grössere Gruppe von Urnern will sich am Samstag ab 12.30 Uhr am Bahnhof Flüelen treffen und einen drei Kilometer langen Spaziergang zum Lehnplatz in Altdorf antreten.

Unter den markanten Urner Bergen stehen die Banner für die Kundgebung bereit. Bild: PD / Urner Zeitung

Die Veranstalter wehren sich vor allem gegen mögliche Verschärfungen der Coronamassnahmen. «Im Zuge der Lockerungen konnten wir aufatmen. Nun möchten wir nicht, dass die Massnahmen wieder ausgeweitet werden», sagt Primarlehrerin Prisca Würgler. Die Erstfelderin hat sich als Initiatorin des Anlasses hervorgetan. Sie lässt durchblicken, dass die Kundgebung aus der Mitte der Bevölkerung kommen wird: Teilnehmen sollen Familien mit Kindern, pensionierte und berufstätige Leute. Und sie unterstreicht, dass nicht politisiert werden soll:

«Die Kundgebung bezieht sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: Dass es keine weiteren Verordnungen zur Pandemie geben soll, bevor die Angelegenheit in der Wissenschaft nicht ausdiskutiert und dem Volk vorgelegt worden ist.»

Polizei wird Präsenz markieren

Beim Kanton und der Kantonspolizei hat man Kenntnis von der angekündigten Kundgebung. Bei der Bewilligung einer Demonstration müssen die Behörden erwägen, ob die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit gestört werden könnte. «Nach Abklärungen durch die Kantonspolizei – insbesondere bei den Veranstaltern – ist der Gesamtregierungsrat zum Entscheid gelangt, dass die Kundgebung unter Auflagen stattfinden kann», sagt Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. Man habe die Veranstalter insbesondere auf die Vorgaben des Bundes gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage hingewiesen. Polizeisprecher Gusti Planzer bestätigt, dass die Polizei am Samstag präsent sein wird.

«Wir werden den Kontakt mit der Organisatorin wie auch mit den einzelnen Teilnehmern suchen und mittels Dialog und Lautsprecherdurchsagen an die Selbstdisziplin appellieren, die Gesichtsmasken zu tragen respektive die Mindestabstände einzuhalten.»

Mögliche weitere Massnahmen könnten Abmahnungen, spezifische Kontrollen und Wegweisungen sein. Sollte die Maskentragpflicht nicht eingehalten werden, werde eine Verzeigung wegen Nichteinhaltung der Covid-19-Verordnung geprüft. In Bezug auf eine mögliche Auflösung der Kundgebung sei die Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen.

An der Primarschule, an der Prisca Würgler unterrichtet, gilt eine Maskenpflicht dann, wenn die Mindestabstände zu den Kindern nicht eingehalten werden können. Trotzdem kam die Primarlehrerin im Bus auch schon in die unangenehme Situation, sich erklären zu müssen, dass sie im ÖV keine Maske trägt. Sie sagt:

«Ich persönlich werde an der Kundgebung keine Maske tragen.»

Prisca Würgler gesteht ein, dass sie bei Corona von Anfang an ein merkwürdiges Gefühl beschlich. «Während des Lockdowns hatte ich Zeit, zu recherchieren und diese Recherchen haben mein Gefühl nur noch bekräftigt.» An der Veranstaltung sollen deshalb zwei Anwälte und ein Arzt reden sowie eine medizinische Laborantin mit PCR-Test-Erfahrungen. Dieser Test weist Corona nach. «Sie alle eint eine Sicht auf die Pandemie, die bisher im Diskurs zu kurz gekommen ist», sagt Würgler.

Die Idee, tätig zu werden, ist Prisca Würgler spontan bei einem Besuch des Telldenkmals gekommen: «Ich sah jemanden in Maske den Tell fotografieren. Dies gab ein absurdes Bild ab. Tell, der sich weigerte, Gesslers Hut die Ehre zu erweisen.» In jenem Moment wünschte sie, der Tell könnte wieder zum Leben erweckt werden. So entstand auch der aktuelle Flyer zur Kundgebung mit dem Slogan: «Die Gehorsams-Probe: Der neue Gessler-Hut.» Gemeint sind die Masken. «Es geht darum, Gesicht zu zeigen und für die eigenen Überzeugungen einzustehen – genau wie der Tell.»

Wie ein Lauffeuer verbreitet

Ursprünglich sei nur ein Spaziergang unter Freundinnen und ein Austausch im kleinen Rahmen angedacht gewesen. Doch die Nachricht, «dass sich was tue», habe sich wie ein Lauffeuer verbreitet.

«Ich kann gar nicht mehr abschätzen, wie viele kommen werden, doch es dürften mehrere hundert sein.»

Eine, die für die Idee einer Anti-Corona-Kundgebung Feuer gefangen hat, ist die Bäuerin Priska Welti aus Schattdorf. Sie unterstützt die Kundgebung organisatorisch. Sie hat durch ihre Kontakte zu Handwerkern Bühne und Banner organisieren können. Welti fasste sich ein Herz und nahm auch bei den Gesprächen mit der Kantonspolizei teil. Sie möchte an dieser Stelle ein Kompliment aussprechen: «Die Polizei hat sich sehr neutral und kooperativ verhalten.»

Der Grund für ihr Engagement dürfte in ihren eigenen Erfahrungen mit der Tierseuchenbekämpfung zu finden sein. «Als 2008 die Blauzungenkrankheit grassierte, verordnete der Bund ein flächendeckendes Impfobligatorium für Nutztiere», berichtet Welti. Bald kursierten Gerüchte unter den Bauern über mögliche Impfschäden. Freiwillig hätte sie ihre Kühe damals nicht impfen lassen. Doch das Bundesamt für Veterinärwesen drohte eine hohe Geldsstrafe an sowie Gefängnis und eine befristete Betriebssperre. «Damals spürte ich eine Ohnmacht gegenüber der Pharmaindustrie.» Sie wünscht sich deshalb, dass sich die Gesellschaft wieder stärker mit natürlichen Heilmethoden beschäftigt.

Anders als in Zürich oder Genf gilt im Kanton Uri derzeit keine Maskenpflicht in den Geschäften. An der Kundgebung soll nun aber ein Zeichen gesetzt werden, dass dies auch so bleibt.

«Die Maske macht unglücklich, sie macht mich traurig und krank»

, sagt Prisca Würgler. Sie wolle wieder Menschen umarmen und mit ihnen gemeinsam singen können.



Im Kanton Uri wurden seit Anfang Mai keine Todesfälle mehr im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. «Wir beobachten die aktuelle Situation laufend», sagt Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti. Sollte sich die Lage verschlechtern, habe der Regierungsrat ein Konzept bereit, um weitere Schritte einzuleiten. «Ob dies dann eine Maskenpflicht sein wird oder etwas anderes, das wird evaluiert, wenn es so weit ist.»