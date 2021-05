Coronavirus 16-Jährige können sich in Uri ab sofort für die Impfung anmelden Seit Mittwochmorgen ist die Anmeldung zum Impftermin auch für Urner und Urnerinnen ab 16 Jahren möglich. 05.05.2021, 11.39 Uhr

(jb)

Seit Mittwochmorgen, 9 Uhr, ist die Anmeldung zur Covid-Impfung für 16-Jährige offen. Der Kanton Uri ermöglicht allen Interessierten die Anmeldung online oder per Telefon (041 875 50 70). Sobald Impftermine verfügbar sind, werden die Angemeldeten eine SMS mit Terminvorschlag erhalten, welche sie annehmen oder ablehnen können. Bei einer Ablehnung wird gemäss einer Mitteilung des Sonderstabs Covid-19 zu einem späteren Zeitpunkt ein neuer Termin angeboten. Sie werden mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft, da das Mindestalter für den Impfstoff von Moderna bei 18 Jahren liegt.

Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold, Seedorf, erklärt: «Mit der Öffnung für alle Urnerinnen und Urner ab 16 Jahren erreicht der Kanton Uri einen weiteren Meilenstein in der Impfkampagne. Am Kantonsspital Uri wird ab dieser Woche auch am Wochenende und zu ausgedehnten Impfzeiten geimpft. Damit können wir den vom Bund gelieferten Impfstoff verarbeiten. Wir schützen unsere Bevölkerung und leisten unseren Beitrag, die Coronapandemie zu überwinden.»