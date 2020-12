Coronavirus Situation auf der Intensivstation im Kantonsspital Uri entspannt sich leicht Die Coronazahlen im Kanton Uri verharren auf hohem Niveau. Im Schnitt werden 14 Neuansteckungen gezählt. 24.12.2020, 10.13 Uhr

(rem) Das Bundesamt für Gesundheit meldet am Mittwoch neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In der Vorwoche waren es zum gleichen Zeitpunkt 55. Derzeit gebe es im Kanton 119 (-16) aktive Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen, wie der Sonderstab des Kantons in einer Mitteilung schreibt. 238 (-21) Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Fünf (-2) mit dem Virus infizierte Menschen sind hospitalisiert. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 32 Verstorbenen seit Beginn der Pandemie.