Uri: Nur ein Drittel der Impfkapazität wird genutzt

Kanton Uri Covid-19: Nur ein Drittel der Urner Impfkapazität wird genutzt Derzeit werden im Kanton Uri fast nur noch Boosterimpfungen verabreicht. Die maximale Impfkapazität ist dabei noch lange nicht ausgelastet. Kristina Gysi 25.01.2022, 05.00 Uhr

Das Impfen hat schweizweit an Fahrt verloren. So auch im Kanton Uri. 100 bis 150 Impfungen werden pro Tag verabreicht, wie Emil Kälin, Leiter des Sonderstabs Covid-19 in Uri, auf Anfrage mitteilt. Dabei handle es sich fast ausschliesslich um Auffrischungsimpfungen. «Die Kapazitäten sind bei weitem nicht ausgenutzt», so Kälin. Genauer spricht er von einem Drittel Kapazitätsnutzung.