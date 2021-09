Covid-19-Impfung In Andermatt können sich Urner ohne Voranmeldung spontan impfen lassen Am Samstag bietet der Kanton Uri zusätzliche Walk-in-Impftermine an. Am 14. und 15. September gibt es auch Termine in der Altdorfer Amavita Apotheke. 10.09.2021, 17.24 Uhr

Die Nachfrage nach Impfungen steigt auch im Kanton Uri an. Deshalb am Samstag, 11. September, eine Möglichkeit zur Walk-in-Impfung in Andermatt: Personen ab 12 Jahren können sich von 12 bis 16 Uhr ohne vorgängige Anmeldung impfen lassen, heisst es in der Mitteilung des Urner Covid-19-Sonderstabs vom Freitag. Die Impfungen würden in der dritten Etage des Senioren- und Gesundheitszentrums Ursern stattfinden.

In der kommenden Woche bietet auch die Amavita Apotheke in Altdorf am 14. und 15. September die Möglichkeit von Impfungen ohne Voranmeldung an. Impfwillige ab 16 Jahren erhalten dort spontan die Erstimpfung. Es brauche dazu einzig die Identitätskarte und die Krankenkassenkarte.

Wer seine Impfung planen will, könne sich ausserdem telefonisch im Kantonsspital (Telefon 041 875 50 70) melden und den Termin für die Erstimpfung vereinbaren. Auch steht das Online-Impfportal www.ur.ch/impfen allen Urnerinnen und Urnern zur Anmeldung offen. (mah)