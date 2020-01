Credit Suisse sieht in Uri Potenzial Die Um- und Erneuerungsarbeiten der Geschäftsstelle in Altdorf sind abgeschlossen. Ab Montag, 27. Januar, ist sie wieder offen. 25.01.2020, 11.45 Uhr

In der wiedereröffneten Geschäftsstelle steht eine 24-SDtunden-Zone mit einem Geldautomaten zur Verfügung. Bild: PD

(pd/ml) Am kommenden Montag, 27.Januar, wird die Geschäftsstelle der Credit Suisse an der Tellsgasse 10 in Altdorf wiedereröffnet. Kundinnen und Kunden sowie die interessierte Bevölkerung sind am Samstag, 8.Februar, von 10 bis 16Uhr eingeladen, den Tag der offenen Tür zu feiern und die neue Geschäftsstelle zu besichtigen.

Nebst einem Schalterbereich für Bargeldtransaktionen und Besprechungszimmern für Beratungsgespräche, steht der Kundschaft neu eine 24-Stunden-Zone mit einem Geldautomaten zur Verfügung. Ein weiterer Bancomat ist an der Aussenfassade positioniert.

Barrierefreier Zugang hat hohen Stellenwert

Die Umbauarbeiten in der Geschäftsstelle wurden von lokalen Unternehmen aus dem Kanton Uri ausgeführt, wie die Credit Suisse in einer Medienmitteilung anlässlich der Wiedereröffnung schreibt. «Dem barrierefreien Zugang für Menschen mit Seh-, Hör- oder Mobilitätseinschränkungen wurde deshalb ein sehr hoher Stellenwert beigemessen.»

«Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten erfolgreich abgeschlossen sind und unsere Kundschaft nun von modernen Räumlichkeiten profitieren kann. Mit der neu gestalteten Geschäftsstelle bekräftigen wir unser Engagement im Kanton Uri», sagt Biagio Spina, Leiter der Geschäftsstelle Altdorf. Das Unternehmen sehe hier grosses Potenzial, bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und seine Geschäftstätigkeit auszubauen. «Für eine gesamtheitliche Beratung steht uns nach wie vor ein Netzwerk von Experten aus sämtlichen Fachbereichen der Bank zur Verfügung.»

Die Bancomaten an der Tellsgasse 10 wurden bereits in Betrieb genommen. Für Schalterdienstleistungen und Beratungsgespräche stehen die Mitarbeiter ab Montag, 27. Januar, am neuen Standort zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder zur Verfügung.