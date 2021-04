Cross Country Linda Indergand liefert in Südtirol ein respektables Ergebnis Mit Mathias Flückiger gewann ein Schweizer das topbesetzte Cross Country Rennen in Nals, Südtirol. Linda Indergand fuhr als beste Urnerin auf den 14. Platz. Josef Mulle 14.04.2021, 11.48 Uhr

Die Startliste des Klassikers in Nals war voll mit klingenden Namen, stellte sich doch praktisch die ganze Weltelite dem Starter im Südtirol. Somit mutierte der Anlass zu einem eigentlichen Weltcup-Rennen, bei dem sich die Schweizer von der allerbesten Seite zeigten. Die Strecke in Nals gilt als technisch anspruchsvoll und ist geprägt von einigen steilen Anstiegen. Der Berner Mathias Flückiger, zusammen mit Nino Schurter immer präsent in der Spitzengruppe, griff in der letzten Runde an, und feierte seinen ersten Saisonsieg vor seinem Landsmann Nino Schurter und dem Franzosen Maxime Marotte. Reto Indergand, durch die durchwachsene Vorjahressaison in den Startpositionen stark zurückgestuft, zeigte eine starke Vorstellung, die ihn im Pulk von 184 Fahrern auf den 29. Platz brachte. Fabio Püntener hatte einen schweren Sturz zu beklagen, fuhr aber trotz der erlittenen Blessuren weiter und klassierte sich auf dem 64. Rang.

Linda Indergand beste Urner Teilnehmerin

Auch im Rennen der Elite Frauen waren die weltbesten Bikerinnen in Vals am Start, wobei mit Loana Lecomte und der Weltmeisterin Pauline Ferrand Prevot zwei Französinnen das Geschehen über die gesamte Distanz dominierten. Sina Frei (4.) und Jolanda Neff (5.) waren die besten Schweizerinnen, die auch noch der jungen Österreicherin Mona Mitterwallner den dritten Podestplatz überlassen mussten. Die Urner Spitzenbikerin Linda Indergand zeigte einen soliden Wettkampf, ohne aber einen Exploit zu landen. «Den erreichten 14. Platz kann ich akzeptieren, denn es ist ja kein Geheimnis, dass ich Parcours mit so langen Anstiegen nicht besonders liebe», so Linda Indergand nach getaner Arbeit.

Linda Indergand beim Cross Country Rennen in Nals (Südtirol). Bild: PD

Zum ersten Mal bei so einem grossen Anlass im Weltcup-Format dabei war Delia da Mocogno aus dem Team Velo Infanger/IG Radsport Uri. Das Nachwuchstalent aus Silenen weilte mit der Schweizer Juniorinnen-Nationalmannschaft in einem Trainingslager am Gardasee, und das Cross Country Rennen in Vals bildete den Abschluss dieser anstrengenden Trainingswoche. Aus dieser Optik waren auch keine Spitzenresultate erwartet worden. «Für mich war das natürlich ein grosses Ereignis, mit den weltbesten Fahrerinnen am gleichen Anlass teilzunehmen, und schon fast so etwas wie Weltcup-Luft zu schnuppern», meinte Delia da Mocogno, Mitglied der Schweizer Junioren-Nationalmannschaft.