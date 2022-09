Am 10. September findet in Silenen das Cross Country Rennen statt

Cross-Country-Rennen Mountainbiker Reto Indergand fährt nochmals am Cross-Country-Rennen in Silenen Das Rennen im Selderboden findet am 10. September statt und wird eines der letzten von Profimountainbiker Reto Indergand sein. Neben Profis sind auch Hobbybiker zu erleben. 07.09.2022, 13.57 Uhr

Linda und Reto Indergand auf ihren Bikes. Bild: PD

Am Samstag, 10. September, findet im Selderboden in Silenen das traditionelle Cross-Country-Race, organisiert von der IG Radsport Uri, statt. Nebst der Kantonal- und Schülermeisterschaft, wird sich Reto Indergand ein letztes Mal als Profimountainbiker der Urner Bike-Szene präsentieren. Diese Konstellation verspricht in allen Alterskategorien spannende Wettkämpfe.