Urner CVP hängt ihre Plakate zu früh auf Die junge SVP beschwert sich, denn die CVP soll sich durch das Nichteinhalten der Frist einen Vorteil verschafft haben. Lucien Rahm 24.01.2020, 17.22 Uhr

Seit Beginn dieser Woche dürfen die Politiker im Kanton Uri ihre Plakate aufhängen – oder aufhängen lassen. Manche Parteien konnten den Start dabei offenbar kaum abwarten: Die CVP habe zu früh damit begonnen, schreibt die junge SVP in einer Medienmitteilung. «Der Vorteil dank diesem unfairen Manöver ist: Die besten Plakatplätze kann man gezielt und ohne zeitlichen Druck aussuchen», schreibt die Jungpartei. Man habe den Vorfall der Baudirektion gemeldet, die für die Bestimmung der Regeln zuständig ist.

Gemäss der von der Direktion im Dezember verschickten «Ausnahmeregelung für das Aufstellen von Plakaten bei Wahlen und Abstimmungen», welche die hierbei relevanten Vorgaben enthält, heisst es: «Mit dem Plakatieren darf sieben Wochen vor dem Abstimmungstermin begonnen werden.» Loslegen durften die Parteien somit am vergangenen Montag.

Partei hat sich bereits entschuldigt

Flavio Gisler, Präsident der Urner CVP, bestätigt auf Anfrage, dass einige Plakate seiner Partei etwas zu früh platziert wurden. «Die Plakate wurden am Sonntagabend aufgehängt, also etwa vier Stunden vor Beginn des offiziellen Zeitfensters.» Dabei handle es sich um rund 15Plakate, die in Altdorf und Umgebung gehängt worden seien. Insgesamt würden etwa 60Strassenlampen mit CVP-Plakaten behängt. Ob ein «internes Kommunikationsproblem» zum übereiligen Plakatierstart geführt hat, wie es die junge SVP in ihrer Mitteilung schreibt, kann Gisler nicht bestätigen.

Für den zu frühen Beginn ihres Plakatierens hätten sie sich bereits bei den anderen Parteien entschuldigt, sagt Gisler. Ausserdem sei geplant, dass alle Parteipräsidenten demnächst zusammensitzen, um das Plakatieren einmal grundsätzlich zu diskutieren. «Es haben auch noch andere Aspekte zu reden gegeben. Gewisse Plakate anderer Parteien überschreiten beispielsweise die zugelassene Grösse.» Für ihn persönlich stelle dies jedoch kein gravierendes Problem dar. «Wir erwarten aber, dass wenn Vorwürfe an die CVP gerichtet werden, auch die anderen Parteien die Richtlinien des Kantons einhalten.»

Bei der Baudirektion bestätigt man, die Beanstandung der jungen SVP entgegengenommen zu haben. «Wir haben die zu früh gehängten Plakate auch gesehen und das der CVP mitgeteilt», sagt Angel Sanchez, Leiter Kommunikation bei der Baudirektion, auf Anfrage. Die Sache werde nun geprüft. Dass der Regelverstoss gebüsst werden muss, davon geht Sanchez nicht aus.

Übergrösse bislang ohne Konsequenzen

Dass gewisse Plakate zu gross sein sollen, ist der Baudirektion ebenfalls bekannt. Jedoch: «Wir messen nicht jedes einzelne Plakat nach. Momentan tolerieren wir die kleinen Überschreitungen.» Gemäss Merkblatt der Baudirektion wäre für Plakate an Strassenlampen eine maximale Grösse von 0,7 Quadratmetern vorgesehen.

Wenn man aber sehen würde, dass Verstösse gegen die Richtlinie Überhand nehmen, würde man eingreifen, so Sanchez. Tätig würde man zudem, wenn die Plakatierung zu Sicherheitsrisiken führt. «Falls ein Plakat zum Beispiel die Sichtweite für Autofahrer beeinträchtigt, lassen wir es entfernen.» Dazu sei es in vergangenen Wahlkämpfen auch schon gekommen.

Auch seitens der Baudirektion sei geplant, nach den aktuellen Wahlen mit den Parteien zusammenzusitzen, um die diesjährige Plakatierung miteinander zu besprechen. Grundsätzlich laufe bisher aber ansonsten alles gut, sagt Sanchez. «Die Parteien halten sich sonst an die Vorgaben.»