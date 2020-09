CVP Uri setzt klare Zeichen Die CVP Uri beschliesst zu allen sechs kantonalen Vorlagen die Ja-Parole. Klar Nein sagt sie zur Begrenzungsinitiative. Urs Hanhart 04.09.2020, 16.10 Uhr

Am ersten Parteitag nach dem langen, coronabedingten Unterbruch, der am Donnerstag in Altdorf abgehalten wurde, stand das Fassen der Parolen für die eidgenössischen und kantonalen Abstimmungsvorlagen vom 27. September im Zentrum. Die 33 anwesenden Parteimitglieder hatten einen wahren Marathon zu bestreiten, gab es doch nicht weniger als elf Vorlagen zu besprechen. Durchgepaukt wurde das happige Programm in rund zwei Stunden, womit man knapp unter dem aktuellen Marathon-Weltrekord (2:01:39) blieb.