CVP Uri trifft sich zum Parteitag Bei der Versammlung wird über die Vorlagen der kommenden Abstimmung diskutiert. 12.03.2020, 18.18 Uhr

(pd/ml) Am Donnerstag, 26. März, um 19 Uhr treffen sich im Hotel Höfli in Altdorf die Delegierten der CVP Uri. Im Anschluss, um 20 Uhr, findet der Parteitag statt. Dabei wird über die Vorlagen der kommenden eidgenössischen sowie der kantonalen Abstimmung informiert und diskutiert sowie ein Beschluss gefasst. Zur Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» führen SVP-Regierungsrat Christian Arnold und René Röthlisberger, Präsident Wirtschaft Uri, ein Pro-Contra-Gespräch. Der Parteitag ist öffentlich. Stimmberechtigt sind die in einer Ortspartei, einer Gruppierung der CVP oder direkt bei der Kantonalpartei eingeschriebenen Mitglieder.