CVP will bessere ärztliche Betreuung für Kinder Rafael Keusch (CVP, Altdorf) hat eine Interpellation zur medizinischen Hilfe bei Kindern eingereicht. Angeregt wird auch Pikettdienst. Markus Zwyssig 11.12.2019, 10.38 Uhr

Landrat Keusch erhofft sich mit dem Neubau des Kantonsspitals eine Verbesserung bei der ärztlichen Betreuung von Kindern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 4. Januar 2017)

In Uri werden jährlich zirka 300 Kinder geboren. Gemäss dem Bundesamt für Statistik lebten per 31. Dezember 2017 rund 3500 Kinder im Alter zwischen 0 und 9 Jahren im Kanton. Einige der Kinder werden zwischendurch krank und benötigen ärztliche Hilfe. Wird nun ein Kind am Wochenende krank, kann keine Kinderärztin oder kein Kinderarzt konsultiert werden. «Die besorgten Eltern werden vom Notfall im Spital Altdorf meist direkt an das Kantonsspital Luzern überwiesen», weiss Rafael Keusch.