Interview «Da sagte ich, warum nicht» – Weltklasse-Pianist bedankt sich bei den Urnern mit einem speziellen Konzert Andreas Haefliger spielt auf den bekanntesten Bühnen der Welt. Jetzt hat er im Theater Uri seinen ersten Auftritt nach der Corona bedingten Zwangspause. Markus Zwyssig 15.06.2020, 05.00 Uhr

Andreas Haefliger, Sie sind sonst ständig überall auf der Welt unterwegs. Wie haben sie die Isolation in der Coronazeit erlebt?

Andreas Haefliger: Am 8. März kam ich hoch aufs Biel, wo ich wohne. Ich wollte zwei Tage bleiben, bin aber jetzt schon seit zehn Wochen da oben. Acht Wochen lang war ich überhaupt nicht im Tal. In dieser Zeit lieferten mir Urner Detaillisten mit der Bahn die notwendigen Lebensmittel und vor allem frisches Brot und Gemüse. Einmal im Monat kam eine Lieferung vakuumiertes Fleisch. Ich habe den Bergfrühling erlebt. Täglich war ich auf dem Kinzigpass - zuerst mit den Schneeschuhen, jetzt mit den Wanderschuhen. Inzwischen hat es fast keinen Schnee mehr. Nur noch manchmal gibt es ein bisschen Puder über die Nacht. Die Alpenrosen blühen und der Frauenschuh. Es ist sensationell.

Andreas Haefliger spielt im Theater Uri die Hammerklaviersonate von Beethoven. Bild: Marco Borggreve

An leiblichem Wohl fehlte es Ihnen nicht und Sie scheinen sich gut erholt zu haben. Kamen Sie aber auch dazu, Musik zu machen?

Ich lebte wie so viele andere Musiker in der Isolation und konnte mich nicht wie gewohnt mit meiner Musik ausdrücken. In unserem Haus hoch oben in den Bergen gibt es kein Klavier, nur ein E-Piano. Wenn ich auch eingeschränkt war, so konnte ich mich doch trotzdem mit dem Musizieren und mit der Musikliteratur beschäftigen. Da kam mir die Idee, einen Film über die monumentale Bergwelt im Kanton Uri zu drehen, die zu ebenso monumentaler Musik von Beethoven passt. Da gab es für mich aber nur ein Werk, das in Frage kam: die Hammerklaviersonate.

Wie schwierig war dann der Weg von der Idee bis zum eigentlichen Filmprojekt?

Zuerst hatte ich geplant, für das Projekt den Flügel auf den Berg hoch zu bringen. Doch dann wollte ich die Aufnahmen so realistisch wie möglich machen. Wenn ich im Kanton Uri bin, muss ich ja auch ins Tal herunter, um zu üben. Für die Filmaufnahmen spiele ich nun zwei Tage lang im Theater Uri die Hammerklaviersonate von Beethoven. Ich spiele sie mehrere Mal hintereinander, denn Filmaufnahmen brauchen ihre Zeit. Dazu kommen eindrückliche Naturszenen, die eingeblendet werden. Der Film soll anschliessend an verschiedenen internationalen Festivals und auf diversen Plattformen zu sehen sein.

Andreas Haefliger wohnt auf dem Biel ob Bürglen. Bild: SRF / PD

Und dann haben sie gedacht, wenn schon alles vor Ort ist, könnten Sie auch noch ein Konzert geben?

Das Theater Uri hat mich angefragt, ob ich am Tag vor den Filmaufnahmen ein Live-Konzert geben möchte. Da sagte ich, warum nicht. Die Bedingungen sind super: auf der Bühne steht einer der besten Flügel, wir haben einen der besten Klavierstimmer der Welt. Das Konzert wird eine Benefizveranstaltung. Das Geld kommt dem Klavierfonds des Kantons Uri zu gute. Unterstützt werden sollen damit talentierte junge Klavierschüler. Das Konzert ist auch ein Dankeschön dafür, dass ich die Natur in der ganzen Pracht erleben darf. Uri inspiriert - Beethoven triumphiert: so habe ich den Film bei den Stiftungen angepriesen.

Hatten Sie Erfolg damit?

Ja, die Dätwyler-Stiftung und auch der Kanton Uri waren sehr unkompliziert und haben das Projekt spontan und grosszügig unterstützt.

Weshalb haben Sie sich den Kanton Uri zum Wohnen ausgesucht und erst noch die Abgeschiedenheit der Bergwelt?

Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, aber irgendwo habe ich halt all meine Sachen. Wir haben in den Bürgler Bergen eine Wohnung gefunden und diese spontan gemietet. Es ist uns ein riesiges Bedürfnis, einen Ort zu haben, an dem wir uns wohl fühlen. Unsere Familie wurde von den Urnern so herzlich aufgenommen. Meine Frau ist eine weltberühmte Flötistin. Meine Tochter studiert in London. Wenn wir unterwegs sind, zieht es uns wie magisch immer wieder zurück.

Andreas Haefliger spielt auf dem Biel für einmal im Freien. Bild: SRF / PD

Ihnen gefällt es so gut, dass Sie nun ein Haus bauen.

Ja genau, jetzt nerve ich den Architekten. Wir bauen ein kleines schönes Haus. Die Qualität der Handwerker ist in Uri sehr hoch. In New York ist so etwas nicht zu haben. Überhaupt hat es hier viele Vorteile. Für mich sind die Bergbahnen in Uri vergleichbar einem Lift in Manhattan, der dich 100 Stockwerke hoch bringt. In Uri fühle ich mich jeden Tag, wie wenn ich aufs Empire State Building gehe. Uri hat ja schon viele Berühmtheiten inspiriert. Goethe gefiel es sehr gut in Uri, was er denn auch Schiller erzählte. Wenn Beethoven das hätte sehen können. Er wäre sehr ins Staunen gekommen.

Auch Sie Schwärmen in den höchsten Tönen.

Die Isolation war wie eine Meditation für mich. Der Kanton Uri und die Natur geben mir Nährstoff für meine Musik. Das hat mich inspiriert und das trage ich, sobald ich wieder reise, in die Welt hinaus. Aber zuerst freue ich mich auf das Konzert im Theater Uri. Hoffentlich kommen trotz der Corona bedingten Schutzmassnahmen viele Menschen, dann gibt es auch viel Geld für einen guten Zweck.

Andreas Haefliger (MZ) Der 58 jährige Schweizer Pianist Andreas Haefliger begann seine Karriere in den Vereinigten Staaten und trat bald als Solist mit Orchestern wie dem New York und dem Los Angeles Philharmonic, dem Boston, dem Chicago und dem San Francisco Symphony sowie dem Cleveland und dem Philadelphia Orchestra auf. 1993 hat er seinen ersten Auftritt in London, was zahlreiche weitere Engagements in Europa nach sich zog, so etwa bei den Salzburger Festspielen, den Wiener Festwochen und den BBC Proms. Haefliger musizierte mit dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, dem London Symphony und dem Philharmonia Orchestra, dem Orchestre de Paris, dem Rotterdam Philharmonic und dem Budapest Festival Orchestra. Vielbeachtet ist seine Reihe «Perspectives», die das Schaffen Ludwig van Beethovens mit Werken von Mozart und weiteren Komponisten der klassischen Musik koppelt. Andreas Haefliger stammt aus einer Musiker-Familie. Sein Vater war der Tenor Ernst Haefliger und sein Bruder Michael ist der Intendant des Lucerne Festivals. Andreas Haefliger ist verheiratet mit der Flötistin Marina Piccinini und ihre gemeinsame Tochter ist die Philosophin und Künstlerin Chiara Haefliger.



Apropos Kulturszene. Wie erleben sie die Urner diesbezüglich?

Ich finde es fantastisch, was an der Musikschule Uri läuft. Es ist unglaublich, dass in diesem Kanton so viele Kinder musizieren. Ich erlebe eine grosse Wertschätzung gegenüber der Volkskultur. Die Volksmusik wird gepflegt. Bei den Tellspielen machen ganz Familien mit. Vielleicht liegt das daran, dass der Kanton Uri durch seine hohen Berge lange Zeit nicht so gut erreichbar war. Da konnte sich all dieses Engagement für die Kultur entwickeln. Uri bietet eigentlich alles, was man braucht.

Für Ihr Konzert haben Sie sich eines der schwierigsten Werke ausgesucht.

Es ist die monumentalste und die komplizierteste Klaviersonate. Sie sprengt jeglichen Rahmen von Virtuosität und Komplexität, dass sie nach der Entstehung zwanzig Jahre lang nicht gespielt wurde. Franz Liszt hat die Sonate schliesslich uraufgeführt. Berlioz war der Kritiker. Obwohl sie zuerst als unspielbar galt, ist die Hammerklaviersonate heute im Repertoire vieler Pianisten. Auch ich habe die Sonate in den vergangenen 15 Jahren immer wieder gespielt. Es ist aber immer wieder aufs Neue eine Herausforderung und ein Abenteuer. Es ist ja nicht nur die Arbeit am Klavier. Ich muss mich in die Architektur der Musik hinein ziehen lassen. Daher bin ich jetzt auch heftig am Üben.

Wie viele Stunden üben Sie pro Tag?

Ich spiele eigentlich den ganzen Tag Klavier. Ein Schuhmacher arbeitet ja auch den ganzen Tag. Das ist das selbe, wir sind Handwerker.

Denken Sie eigentlich jetzt schon wieder ans grosse Reisen?

Zehn Wochen an einem Ort zu sein, das ist für mich schon ungewohnt. Ich habe in dieser ganzen Zeit keinen Jetlag gehabt. Aber trotzdem geht es noch längere Zeit so weiter. Ich denke, ich werde hier bleiben bis im Dezember. Es gibt verschiedene CD-Projekte bis in den Herbst hinein. Grosse Reisen stehen aber zurzeit noch nicht an. Wir haben eine Chinareise, eine Japanreise, zwei Amerikareisen abgesagt. Auch nach London konnten wir nicht. Uns ist die Coronakrise sehr nahe gegangen. Die geplanten Termine haben wir ein bis zwei Jahre verschoben. Irgendwann geht das Leben wieder weiter, auch auf den Konzertbühnen.

Hinweis: Andreas Haefliger spielt am Samstag, 27. Juni, um 20 Uhr, im Theater Uri die Klaviersonate Nr. 29 in B-Dur op. 106 (die Hammerklaviersonate) von Ludwig van Beethoven. Das Konzert dauert 45 Minuten.