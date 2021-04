Musikszene Daens tauft Minialbum mit einem Online-Konzert: Das bietet die Urner Band musikalisch Am 2. Mai stellt die aus drei Urnern und einem Schwyzer bestehende Band ihre neuen Songs live vor. Die Musikfans können das Konzert per Livestream mitverfolgen. Markus Zwyssig 15.04.2021, 16.30 Uhr

Die Band Daens, bei der drei Urner und ein Schwyzer mitspielen, taufen ihre EP «Misses» in einem Online-Konzert. Bild: PD

Jetzt klappt es doch noch mit der Taufe ihrer EP. Veröffentlicht haben die vier Musiker das sechs Songs umfassende Minialbum «Misses» Ende Februar. Jetzt machen sich der 22-jährige Seedorfer Sänger und Gitarrist Daniel Beltrametti, der 20-jährige Schlagzeuger Nico Hunziker aus Brunnen sowie die beiden 23-jährigen Urner Thomas Horat am Bass und Samuel Brunner an Gitarre und Keyboards daran, für den 2. Mai eine Liveshow auf die Beine zu stellen. «Ein Konzert vor Publikum zu geben, ist zurzeit leider nicht möglich», sagt Daniel Beltrametti. «Deshalb machten wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Ort, von wo aus wir unser Online-Konzert übertragen können.»

Ins Auge gefasst hatten sie einen speziellen Ort. Die Idee war zuerst, auf dem Dach des neuen Sisag-Gebäudes in Schattdorf zu spielen. Doch die vorhandene Fläche war zu klein für die Band, die Lichtshow und das technische Equipment. Dazu kamen Bedenken wegen des Wetters und der Sicherheit. Nun sind die Musiker in den Räumlichkeiten von Holzbau Bissig an der Attinghauserstrasse in Altdorf fündig geworden.

Die eine Hand wäscht die andere

Die vier Musiker erhalten tatkräftige Unterstützung. «Die Räume beim Holzbauunternehmen können wir mega lässig beleuchten», verspricht David Bär von der Veranstaltungsfirma REC Tec AG. Ebenso wie die Band ist auch er mit seinem Team (Raphael Kunz und Michael Memmersheim) ehrenamtlich im Einsatz. Auch auf Sponsoren wurde verzichtet.

Die Veranstaltungsfirma REC Tec AG mit Geschäftsführer David Bär (rechts). Bild: Valentin Luthiger (11. Januar 2021)

«Die Musiker von Daens haben uns bei unserer Kochshow musikalisch unterstützt», so David Bär. «Für die Hilfe wollen wir uns bedanken.» Der Online-Event war ein voller Erfolg. 600 Personen haben bei der virtuellen Veranstaltung im «Anker» in Flüelen mitgekocht. 2000 Zuschauer haben in die Show reingeklickt.

David Bär und sein Team greifen nun den Musikern unter die Arme. «Wir bringen verrückte Ideen, sie helfen uns, diese umzusetzen», sagt Daniel Beltrametti. Bis alles steht und für den rund 75-minütigen Online-Event bereit ist, packen das Veranstaltungsteam und die Musiker vor Ort gut und gerne zwei Arbeitstage an. Die eigene Software der Firma macht es möglich, Streamingbilder selber zusammenzustellen. Die Technik ermöglicht es auch, den Austausch mit dem Publikum zu Hause zu pflegen und beispielsweise ein Gewinnspiel durchzuführen.

Die Band Daens mit Koch Carlo Bürgi (Zweiter von links) bei der Show aus dem «Anker» in Flüelen. Bild: PD (Flüelen, 5. März 2021)

David Bärs Veranstaltungsfirma REC Tec AG war am Donnerstag mitverantwortlich für einen grossen Event für BMW Schweiz. Für ganz unterschiedliche Veranstaltungen bietet die Firma Beschallung und Beleuchtung, Video und Streaming an. «Vor allem Letzteres hilft zurzeit massiv mit, dass wir uns trotz Veranstaltungsverbot über Wasser halten können», so der Geschäftsführer.

Auszeit wird genutzt – neue Lieder sollen entstehen

Und was bietet die Band Daens musikalisch? Gespielt werden alle Songs der EP «Misses». Es gibt auch ein paar ältere Stücke zu hören. Zudem haben die vier Musiker auch Neues im Programm, wie Daniel Beltrametti verrät: «Wir sind ständig daran, neue Ideen zu entwickeln und Songs zu schreiben.» So verbringen die Musiker in nächster Zeit zwei Wochen in einer Hütte in den Schächentaler Bergen und werden dort gemeinsam an ihrer Musik feilen und neue Lieder schreiben.

Die EP «Misses» ist inzwischen bereits seit sieben Wochen erhältlich. Wie gefallen die Songs dem Publikum? Daniel Beltrametti spricht von einem guten Echo. Auf Spotify hat die Band 20'000 monatliche Hörer. Die sechs Songs wurden schon 26'000-mal gestreamt.

Zurzeit wird abgeklärt, ob aufgrund der bundesrätlichen Lockerungen auch ein paar Zuschauer vor Ort dabei sein können. Theoretisch wäre das möglich, sagt David Bär.