Hansheiri Inderkum verlässt Dätwyler-Stiftung nach über 30 Jahren

Dätwyler Stiftung Hansheiri Inderkum nach über 30 Jahren aus dem Stiftungsrat verabschiedet Seine letzte Stiftungsratssitzung hat er hinter sich. Zum Abschied gab es ein Überraschungskonzert der Weltklassemusiker Andreas Haefliger und Marina Piccinini. Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Der promovierte Jurist Hansheiri Inderkum hat in seinem bisherigen Wirken schon viele Ämter bekleidet: Er war Gemeindepräsident, Landrat, Ständerat und 2010/11 gar Ständeratspräsident, um nur einige Stationen zu nennen. Und er war seit Gründung der Dätwyler Stiftung im Jahr 1990 Mitglied des Stiftungsrates, ab 2000 präsidierte er diesen.

Hansheiri Inderkum war 32 Jahre lang Mitglied des Stiftungsrates, davon 22 Jahre dessen Präsident. Er wurde am 20. Mai anlässlich einer Feier im Theater Uri verabschiedet. Bild: PD

«Es war für mich eines der schönsten Ämter, das ich in meinem Leben bekleiden durfte», wird Inderkum in einer Medienmitteilung der Stiftung zitiert. Somit falle ihm der Abschied auch nicht ganz einfach. Doch im Stiftungsrat der Dätwyler Stiftung gilt die Altersgrenze von 75 Jahren. Und diese erreicht Hansheiri Inderkum im kommenden Juni.

Über 20 Millionen Franken ausbezahlt

Nach über 30 Jahren geht bei der Dätwyler Stiftung somit eine Ära zu Ende. Nach Peter Baumann war Hansheiri Inderkum erst der zweite Präsident der Förderstiftung. Rund 5000 Gesuche sind in den vergangenen 32 Jahren durch seine Hände gegangen. Dabei zahlte die Stiftung mehr als 20 Millionen Franken an Fördergeldern aus, wobei 90 Prozent der Mittel im Kanton Uri verblieben. Doch nicht nur die Fördertätigkeit prägte seine Tätigkeit als Stiftungsrat. Als dessen Präsident war er verantwortlich für die periodische Überwachung der Ausschüsse, und gemeinsam mit der Geschäftsführung war er für die Erstellung des Jahresberichts, des Budgets und die mittelfristige Finanzplanung zuständig.

Eine der grossen Schweizer Förderstiftungen

Hansheiri Inderkum blickt nicht ohne Stolz auf die Entwicklung der Dätwyler Stiftung zurück. So sei in all den Jahren das Immobilienportfolio der Stiftung kontinuierlich angewachsen. Konnten zu Beginn der Stiftungstätigkeit jährliche Fördergelder in der Höhe von 80’000 bis 90’000 Franken ausbezahlt werden, waren es im vergangenen Jahr 3,3 Millionen Franken. Damit gehört die Dätwyler Stiftung heute zu den grossen gemeinnützigen Förderstiftungen der Schweiz. Hansheiri Inderkum bezeichnet die Dätwyler Stiftung als eigentlichen Glücksfall für den Kanton Uri.

Überraschungskonzert für alt Präsidenten

An seiner letzten Stiftungsratssitzung vom 20. Mai führte Hansheiri Inderkum noch einmal durch die Traktandenliste. Unter anderem wurde über 13 Fördergesuche entschieden. Gleich anschliessend an die Sitzung ging es ins Theater Uri, wo Hansheiri Inderkum feierlich verabschiedet wurde. Rund 80 Gäste aus seinem persönlichen, beruflichen und politischen Umfeld sowie aus der Dätwyler Stiftung und der Dätwyler Holding beehrten Hansheiri Inderkum mit ihrer Anwesenheit. Barbara Merz Wipfli, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Gabi Huber, Verwaltungsrätin der Dätwyler Holding AG, sowie Adrian Bult, Vertreter der Stifterfamilie, würdigten in sympathischen Worten Hansheiri Inderkums jahrzehntelanges Wirken bei der Dätwyler Stiftung, und zur Überraschung aller gaben die beiden weltbekannten Musiker Andreas Haefliger (Piano) und Marina Piccinini (Flöte), ein kleines Konzert. (pd/nke)

Barbara Merz Wipfli neue Präsidentin des Stiftungsrates Ab Juli 2022 amtet die bisherige Vizepräsidentin Barbara Merz Wipfli aus Flüelen als neue Präsidentin der Stiftung. Neuer Vizepräsident wird Walter Baumann, Altdorf. Die weiteren Stiftungsratsmitglieder sind Marianne Dätwyler, Meggen; Josef Arnold-Bissig, Seedorf; Urs Marbet, Flüelen; Adrian Bult, Basel; Josef Schuler, Isenthal. Die Dätwyler Stiftung als unabhängige, gemeinnützige Förderstiftung wurde 1990 im Zuge der Nachfolgeregelung der Dätwyler Holding AG durch die Mehrheitsaktionäre Peter und Max Dätwyler gegründet. Die Stiftung fördert schweizweit Projekte und Institutionen, die einen geografischen, thematischen oder personellen Bezug zum Kanton Uri haben. Die Stiftung engagiert sich in den Förderbereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft, Gesundheit, Sport sowie Umwelt.

