Altdorfer Pfarrer Daniel Krieg wird nach Chur berufen

Altdorf Nach Chur berufen: Daniel Krieg wird neuer Regens des Priesterseminars in Chur Bischof Joseph Maria Bonnemain hat den Altdorfer Pfarrer zum neuen Regens des Priesterseminars in Chur ernannt. Carmen Epp Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Bischof Joseph Maria (Mitte) stellt Daniel Krieg (links) als neuen Regens des Priesterseminars St.Luzi in Chur vor und dankt Martin Rohrer (rechts) für die geleisteten Dienste. Bild: PD

Bischof Joseph Maria Bonnemain hat grosse Pläne für das Priesterseminar St.Luzi in Chur: Es soll vermehrt zu einem Ort werden, «wo Frauen und Männer gemeinsam lernen und lehren, wohnen und beten».

Um das zu erreichen, soll die Bildungsstätte einen neuen Leiter erhalten. Am Mittwoch präsentierte Bischof Joseph Maria nun seinen Wunschkandidaten als neuen Regens des Priesterseminars St.Luzi erstmals den Medien: Es ist Daniel Krieg, Pfarrer des Seelsorgeraums Altdorf.

Daniel Krieg Bild: F. X. Brun

Der liess sich im Mai 2002 in Chur zum Diakon und im ­April 2003 in Einsiedeln zum Priester weihen. Seit 2011 ist er ausserdem Dekan des Dekanats Uri, das 24 Pfarreien umfasst. Sein neues Amt als Regens des Priesterseminars tritt er am 1. Oktober an. «Daniel Krieg hat seine zahlreichen Fähigkeiten und Qualitäten bereits unter ­Beweis gestellt und ist diesem neuen Amt gewachsen», wird der Bischof in einer Medienmitteilung des Bistums Chur zitiert.

Bedauern und Stolz bei der Kirchgemeinde Altdorf

Bonnemain und der gesamte Bischofsrat seien sich bewusst, dass der Personalentscheid eine einschneidende Veränderung für die Kirchgemeinde Altdorf und das Dekanat Uri darstellt. Das bestätigt auch die Kirchgemeinde Altdorf in einer Stellungnahme von dessen Präsident Thomas Imholz gegenüber «Kath.ch». Die Kirchgemeinde bedauere den Weggang von Pfarrer Daniel Krieg aus dem Seelsorgeraum Altdorf. «Mit Daniel Krieg verliert sie einen äusserst engagierten, umsichtigen und fortschrittlich denkenden Seelsorger», wird Imholz zitiert. Gleichzeitig sei es für die Kirchgemeinde Altdorf aber auch eine grosse Ehre, Daniel Krieg als neuen Regens nach Chur entsenden zu dürfen.

«Wir sind überzeugt, dass Daniel Krieg mit seiner Gottverbundenheit und vor allem auch menschlich überzeugenden Art für das Bistum Chur ein grosser Gewinn sein wird.»

Die Kirchgemeinde Altdorf werde nun, gemeinsam mit Daniel Krieg und dem Seel­sorgeteam, die sich aus dem Weggang ergebende Situation analysieren und in Zusammenarbeit mit dem Generalvikariat Urschweiz für eine passende Nachfolgeregelung besorgt sein.

Das sagt Daniel Krieg zu seiner Berufung nach Chur Nachgefragt «Altdorf hat sicher eine gute Nachfolgelösung verdient» Florian Arnold 27.05.2022

Martin Rohrer, der das Priesterseminar St.Luzi in Chur seit nunmehr acht Jahren leitet, wird noch bis Ende September im Amt bleiben. Nach der Amtsübergabe werde er eine Sabbatzeit nehmen und dann im Sommer 2023 zusammen mit Bischof Joseph Maria schauen, welche Aufgabe er übernehmen werde. Auf die Frage, was er ­Daniel Krieg als neuem Regens mit auf den Weg gebe, wird ­Martin Rohrer folgendermassen ­zitiert:

«Die wichtigste Aufgabe als Regens sehe ich darin, die Berufungsgeschichten der ­Menschen, die mir anvertraut sind, zu begleiten und zu unterstützen.»

