Das Angebot der Psychotherapeutischen Praxis Altdorf ist wichtig in dieser Zeit Erfreut durfte die Präsidentin des Vereins Frauenpraxis Uri Nadia Schuler-Arnold den neuen Gesundheitsdirektor Christian Arnold sowie den neuen Vorsteher des Amts für Soziales Christoph Schillig zur 26. Mitgliederversammlung in den Reihen der Gäste begrüssen. Nebst ehemaligen Vorstandsmitgliedern, den Therapeutinnen und einigen Mitgliedern waren auch Vertreter der Gemeinde Altdorf und Bürglen anwesend. 22.09.2020, 16.55 Uhr

Die Präsidentin des Vereins Frauenpraxis Uri Nadia Schuler-Arnold führte durch die 26. Mitgliederversammlung. Bild: PD

(sez) Am Dienstag der Vorwoche lud der Verein Frauenpraxis Uri zur 26. Mitgliederversammlung ein. Wie viele andere, konnte der Verein aufgrund des Coronavirus seine Versammlung erst beim zweiten Anlauf durchführen, das übliche Datum im März musste gestrichen werden.

Erfolgreiches Vereinsjahr mit neuer Leistungsvereinbarung

In ihrem Jahresbericht schaute Nadia Schuler-Arnold auf das bereits länger zurückliegende Vereinsjahr 2019 zurück: Der Vorstand beschäftigte sich 2019 nebst den Sitzungen intensiv mit der Neuausgestaltung der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton. Just auf das Jahresende hin konnte diese noch mit alt Regierungsrätin Barbara Bär unterzeichnet werden. Diese finanzielle Unterstützung ermöglicht dem Verein das Führen der Ehe- und Familienberatungsstelle. Gerade die letzten Monate haben einmal mehr aufgezeigt, wie wichtig das Angebot der Psychotherapeutischen Praxis ist. Die Dienste der Therapeutinnen werden rege genutzt, und die gute mündliche Werbung bestätigt immer wieder die gute Leistung der beiden Frauen. Dank ihres grossen Engagements, des Fachwissens und der Erfahrung können sie Frauen, Männern und Familien in belastenden Lebenssituationen helfen, sie unterstützen und, wo nötig, neue Wege aufzeigen oder einfach begleiten.

Wahlen und eine Verabschiedung

Für weitere zwei Jahre im Vorstand wurden Silva Ziegler, Flüelen, als Mitglied sowie Nadia Schuler als Präsidentin bestätigt. Iwan Jauch aus Altdorf verlässt auf die Mitgliederversammlung 2020 hin den Vorstand des Vereins Frauenpraxis Uri. Er war in den vergangenen vier Jahren ein wertvolles Vorstandsmitglied. So war er unter anderem verantwortlich für die neue Webseite, bei IT-Fragen oder -Problembehebungen sowie Ansprechperson für die Therapeutinnen i.S. Statistik sowie auch Mitorganisator bei Vernissagen. Die Präsidentin bedankte sich im Namen des Vorstands bei Iwan Jauch für seine wertvolle Mitarbeit und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. Neu in den Vorstand gewählt wurde Kurt Gisler aus Altdorf. Der gelernte Elektroingenieur und Mitgründer eines Start-up-Unternehmens für IT-Dienstleistungen komplettiert somit den Vorstand. Zudem wurde Patricia Tresch, Göschenen, zur neuen Revisorin gewählt. Sie übernimmt das Amt vom Schattdorfer Niklaus Annen.

Hinweis

Aktuell sind in den Räumlichkeiten der Psychotherapeutischen Praxis Bilder von Gerda Arnold, Seedorf, ausgestellt. Die Ausstellung kann jeden Donnerstagnachmittag von 13.30 bis 15.30 Uhr besucht werden.