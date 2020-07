Das Bergbeizli Legni im Maderanertal setzt auf «Hiäsigs» – das gefällt auch Gault-Millau Das Gasthaus Legni im Urner Maderanertal ist in der neusten Ausgabe des Schweizer Bergbeizli-Führers als Nummer 4 aufgeführt. Das Wirtepaar Martin und Susanna Walker-Hess verrät sein Erfolgsrezept. Bruno Arnold 25.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sepp Walker betritt das Gasthaus Legni im Maderanertal (Geschichte siehe Box am Ende des Textes) mit zwei bis an den Rand hinauf mit Heidelbeeren gefüllten Kesseln. Der pensionierte Bristner hat sie selber gesammelt – speziell für die «Legni». Er weiss genau: Sein Bruder Martin Walker und seine Schwägerin Susanna, die das Beizli führen, setzen auf «Hiäsigs». Beim Anblick der fruchtigen Beeren läuft Susanna Walker-Hess nicht nur das Wasser im Mund zusammen, sie hat bereits auch eine Idee für eine neue Dessert-Eigenkreation: «Ich möchte einen Heidelbeerkuchen nach Hausart backen», verrät sie. Die «Legni» ist inzwischen weit herum bekannt für ihre Dessert-Spezialitäten. Das Angebot reicht von Heidelbeerglace mit Heidelbeersauce über «Bristner-Nytlä-Glacé» mit «Bristner Birä» oder Alpenthymian-Glacé und Holunderblüten-Rahmköpfli mit Himbeersauce bis hin zu Torten aller Art.

Neben feinen Desserts erhält der Gast in der «Legni» aber auch verschiedene warme und kalte Speisen. Das Angebot findet sich, fein säuberlich von Hand notiert, auf grossen schwarzen Tafeln, die zwischen dem Gasthaus und der Gartenbeiz aufgestellt sind. Gedruckte Speisekarten stehen gegenwärtig nicht zur Verfügung. Dies ist eine Vorsichtsmassnahme wegen der Coronapandemie.

Das Wirtepaar Susanna und Martin Walker-Hess heissen in ihrem Gasthaus alle herzlich willkommen. Bild: Bruno Arnold

Regionale Spezialitäten und Hausrezepte

Auf den als Alternative eingesetzten mobilen «Legni»-Speisekarten sucht der Gast vergeblich nach Pommes frites, einem Fitnessteller oder Hamburger-Varianten. «Das erhält man fast überall», erklärt Susanna Walker-Hess. «Wir setzen bewusst auf regionale Spezialitäten und Hausrezepte.» Serviert werden zum Beispiel gesottene Siedwürste oder «Büüräschinkä» mit frisch zubereitetem Kartoffelsalat, Schnittlauch-Dip und Salsa verde, eine währschafte Legni-Fleischsuppe oder ein urchiges «Zabigplättli» mit Fleisch und Käse von Urner Produzenten.

Gästen, die einzelne Speisen nicht kennen, erläutert Susanna Walker-Hess gerne Details zu den Zutaten, zur Zubereitung oder auch zum bewussten Verzicht auf das «Bergbeizli-Alltägliche». Wobei sie allerdings erwähnt: «Für Gruppen von acht und mehr Personen machen wir auf Vorbestellung auch gerne eine Ausnahme.» Das heisst: Dann werden in der «Legni»-Küche auch mal «Älplermagroonä», «Schweinsbraten an Portweinsauce» oder «Kalbshaxen nach Susannas Art mit Polenta» zubereitet.

Alles anzeigen

Gault-Millau ehrt das Gasthaus

«Unsere Speisen werden nach hauseigenen Rezepten und mit Kräutern zubereitet, die aus dem eigenen Garten stammen», erklärt die Gastgeberin mit berechtigtem Stolz. «Ich probiere immer wieder mal Neues und auch Unorthodoxes aus.» Das kommt bei den Gästen offensichtlich an. «Exzellente Küche», schwärmt etwa Joachim Rintsch in seiner Rezension auf www.gasthauslegni.ch. Oder: «Super Speisen, liebevoll hergerichtet.» Und das bisher wohl grösste Kompliment: Gault-Millau hat das Berggasthaus Legni als eine der Top-Ten-Adressen aus der neusten Ausgabe des Bergbeizli-Führers von Richi Spillmann herausgepickt (siehe www.gaultmillau.ch/suche/bergbeizli). Diese Auszeichnung dürfte die Familie Walker und das Personal nicht nur dem tollen kulinarischen Angebot, ihrer beruflichen Leidenschaft, der innovativen Art und der auffallenden Freundlichkeit zu verdanken haben, sondern auch dem idyllischen Ort mit einem ganz speziellen Ambiente. Das Gasthaus liegt in unmittelbarer Nähe des rauschenden Chärstelenbachs, und der Gast kann von der «Legni» aus den Blick auf eine majestätische Bergwelt geniessen.

Handwerkliches und dekoratives Geschick

Die Gaststube ist stilvoll und dekorativ eingerichtet. In der Gartenwirtschaft sind die Tische einladend in kleinen Felsnischen platziert und liebevoll dekoriert. Martin und Susanna Walker-Hess beweisen bei der wechselnden Gestaltung immer wieder viel Liebe zum Detail, aber auch grosses handwerkliches und dekoratives Geschick. Die lauschigen Sitzplätzchen und die Steinmauern tragen die deutliche Handschrift von Martin Walker. Die gelernte Floristin Susanna Walker-Hess sorgt für eine stilvolle Blumenpracht im und rund um das Haus. «Wir freuen uns, wenn sich Naturliebhaber bei uns richtig wohl und zum Verweilen eingeladen fühlen», erklärt Martin Walker.

Die Gaststube ist stilvoll und dekorativ eingerichtet. Bild: Bruno Arnold, Maderanertal

Zu den «Legni»-Gästen gehören neben den Einheimischen vor allem Wanderer und Biker aus nah und fern. Gerade die Zahl der E-Biker hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Darauf haben Martin und Susanna Walker-Hess reagiert. Neuerdings steht eine Station und Kabel zum Aufladen der Akkus zur Verfügung.

Alle Gäste sollen sich wohlfühlen

Die Saison im Gasthaus Legni dauert jeweils von zirka Mitte Mai bis Mitte Oktober. Martin Walker arbeitet jedoch während des ganzen Jahrs in einem 100-Prozent-Job beim Kraftwerk Amsteg, das Strom für den Betrieb des Gotthard-Basistunnels der Neat und der SBB-Nord-Süd Achse liefert. Als Wirt respektive in der Küche und im Service kann er sich deshalb höchstens nach dem Feierabend, an den Wochenenden und während seiner offiziellen Ferientage engagieren. «Meine Frau und das Personal managen das Ganze auch ohne mich problemlos», meint er mit einem Schmunzeln. Susanna Walker-Hess ist mit Leib und Seele Wirtin und Köchin. Sie selber könnte sich keinen anderen Job mehr vorstellen. «Was gibt es Schöneres, als den Gästen, die bei uns einkehren, Freude zu bereiten», sagt sie. Und sie betont: «Bei uns sollen sich alle wohlfühlen, ob Fabrikarbeiter oder Chefarzt, ob Einzelpersonen, Vereinsgruppen oder Familien mit Kindern.»

Etwas schätzt sie an ihrer Tätigkeit in der «Legni» ganz besonders: «Wer bei uns einkehrt, tut dies eher selten während des täglichen Arbeitsalltags, der oft von Stress geprägt ist, sondern in seiner Freizeit. Die Gäste sind deshalb fast ausnahmslos entspannt und haben genügend Zeit. Sie wollen die Natur geniessen und es stört sie deshalb meistens auch kaum, etwas länger warten zu müssen», windet die Wirtin den grossen und kleinen Gästen ein Kränzchen. «Diese Bereitschaft spüre ich gerade im Coronasommer 2020, in dem die Zahl der Wanderer und Biker spürbar angestiegen ist und auch bei uns mehr als üblich Grossandrang herrscht.»

Das Gasthaus Legni ums Jahr 1930. Archivbild: PD