Uri Standort gefunden, Studienbeginn festgelegt: Das Logistikum in Altdorf nimmt Form an Logistikum Schweiz ist auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ihr Labor an der Höfligasse fündig geworden. Auch die Planung des Masterstudiengangs der Hochschule Luzern nimmt Fahrt auf. Manuel Kaufmann 02.05.2022

Sie planen, steuern und kontrollieren den Transport von Waren, Informationen, oder Personen von A nach B. Grob zusammengefasst beschreibt dies die Tätigkeit von Logistikerinnen und Logistikern. Im Detail umfasst der Wirtschaftsbereich der Logistik, der essenzieller Bestandteil der Wirtschaft ist, noch vieles mehr und ist um einiges komplexer.

Dieser umfangreiche Wirtschaftsbereich erfordert ausgebildete Fachexpertinnen und Experten. Schon länger ist bekannt, dass Logistikum Schweiz, zusammen mit der Hochschule Luzern (HSLU) deshalb ein Masterstudium im Bereich Logistik und Supply Chain Management planen, um diese Fachkräfte auszubilden. Dazu sollte in Altdorf ein Labor, ein sogenannter «Innovation Space» gefunden werden, in dem Studierende Prototypen entwickeln und bauen.

Im «Innovation Space» des Logistikums in Altdorf werden bald Expertinnen und Experten im Bereich Logistik ausgebildet. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Nun ist man bei der Suche nach einem geeigneten Innenraum für das Labor fündig geworden. Wie Herbert Ruile, Leiter Logistikum Schweiz, auf Anfrage mitteilt, wird künftig an der Höfligasse 3 in Altdorf auf einer Fläche von 200 Quadratmeter logistisches Wissen in die Praxis transferiert. Vermieterin des Gebäudes ist die Suva.

Neben dem Logistikum befinden sich an dem Standort auch die Bäckerei 1620, das CAS Architekturbüro, die Sicherheitsfirma HW-Security sowie die Beratungsfirma HSE.swiss. Während der praktische Teil des Logistikums an der Höfligasse stattfindet, werden sich Büro- und Seminarräume und damit auch die offizielle Postanschrift im neuen Bahnhofgebäude der UKB in Altdorf befinden. Ab Mai wird man sich dort einrichten.

Studienbeginn und Studienleitung stehen fest

Im September 2023 starten dann die ersten Studierenden in den Master in Logistik & Supply Chain Management. Alle Infos und Anmeldeformulare werden diesen Sommer auf der Website der Hochschule aufgeschaltet, wie die HSLU auf Anfrage schreibt. Die Studiengangleitung wird HSLU-Dozent Ilja Bäumler übernehmen. Bereits heute biete man Aus- und Weiterbildungsangebote zu Mobilität, Value Network Management, Transport und Verkehr an, so die Hochschule weiter.

«Was in der Schweiz noch fehlt, ist ein Masterstudiengang, der sich konkret mit Fragen im Bereich Logistik und Supply Chain Management in unserer global eng vernetzten Wirtschaft beschäftigt.» Mit dem neuen Master wolle die Hochschule die Fachkräfte ausbilden, die es brauche, um einen wichtigen Beitrag zum attraktiven Innovationssystem der Schweiz leisten zu können. Erste Informationsveranstaltungen für Interessierte seien für September 2022 geplant.

Bald finden erste Kurse im «Innovation Space» statt

Herbert Ruile, Leiter des Logistikum Altdorf. Bild: Florian Arnold

Logistikum Schweiz bietet zudem auch eigene Kurse unter dem Label «ReThink» zum Thema Einkauf und Logistik im «Innovation Space» an. Ansprechen will man damit Führungskräfte, Personen mit Aufgaben in strategischer Planung, aber auch Mitarbeitende aus Einkauf, Produktion, Logistik oder Unternehmen aus der Industrie und Dienstleistungsbranche. «Das sollen keine Weiterbildungen sein», sagt Herbert Ruile. «Viel mehr wollen wir die Leute zum Umdenken und Andersdenken anregen, daher der Name ‹ReThink›.» Die ersten Kurse finden bereits Anfang Mai dieses Jahres statt.

