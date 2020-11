Fragen & Antworten Darf die Urner Regierung künftig machen, was sie will? Das müssen Sie über die Urner «Notrechtsklausel» wissen Die Regierung soll in Notsituationen mehr Kompetenzen haben – unter Aufsicht des Landrats. Die Urner stimmen am 29. November über den Verfassungsartikel ab. Diese kritischen Punkte gilt es zu beachten. Florian Arnold 17.11.2020, 05.00 Uhr

Uri stimmt ab: Am 29. November geht es nicht nur um die viel diskutierte Konzernverantwortungsinitiative und die Kriegsmaterial-Vorlage der GSoA, sondern auch um eine kantonale Vorlage aus aktuellem Grund: In die Urner Verfassung soll eine «Notrechtsklausel» integriert werden, welche der Regierung mehr Kompetenzen in Notsituationen gibt.

Soll die Urner Regierung – hier fotografiert, bevor in Uri die Maskenpflicht galt – mehr Werkzeug für Notsituationen erhalten? Bild: Valentin Luthiger

Notsituationen verlangen oft nach raschen Entscheidungen. Weil die Gesetzgebung nicht für alle Eventualitäten vorgesorgt hat, ist in den Verfassungen der meisten Schweizer Kantone eine Klausel zu finden, die den Regierungen mehr Kompetenzen als üblich zugesteht. Auf Grundlage dieser können etwa temporäre Gesetze geschaffen werden. Im Frühling griff auch der Bundesrat auf Notrecht zurück, als er Massnahmen zur Bewältigung der Coronakrise ergriff und die Wirtschaft unterstützte. Uri zählt zu den letzten Kantonen, in denen die Regierung kein Notrecht anwenden kann. Am 29. November wird nun darüber abgestimmt, ob folgender Artikel in die Urner Kantonsverfassung aufgenommen werden soll: «Der Regierungsrat erlässt zeitlich befristete Noterlasse; diese sind sobald als möglich dem Landrat zu unterbreiten, der über ihre weitere Geltung und Befristung entscheidet.»

Durch die Covid-Verordnung des Bundes und das Epidemiengesetz konnte auch die Urner Regierung während der Coronapandemie ausserordentliche Entscheide fällen. Der Einsatz des Kantonalen Führungsstabs (Kafur) und die Ausrufung der ausserordentlichen Lage schuf eine besondere Legitimation. Landammann Urban Camenzind macht ein Beispiel: «Auf der Grundlage des Wirtschaftsfördergesetzes haben wir 1,1 Millionen an Unterstützung gesprochen. Das Bevölkerungsschutzgesetz ermächtigt uns, in ausserordentlichen Lagen, punktuell vom Gesetz abzuweichen. Damit haben wir uns in einem juristischen Graubereich bewegt.» Denn Beiträge zur Wirtschaftsförderung setzen Innovation voraus. «Wir sind von dieser Bedingung etwas abgerückt und haben uns auf die Erhaltung der Arbeitsplätze konzentriert.»

Lawinen und Hochwasser stellen für Uri immer wieder Gefahren dar. In der Kantonsverfassung gibt es dazu die «polizeiliche Generalklausel». Diese besagt, dass die Grundrechte der Bevölkerung im Falle «ernster, unmittelbarer und offensichtlicher Gefahr» eingeschränkt werden dürfen. Daneben gibt es das Gesetz über den Bevölkerungsschutz. Dieses gestattet dem Regierungsrat, in ausserordentlichen Lagen notfalls vom Gesetz abzuweichen. Bei der Notrechtsklausel geht es aber gerade nicht um Eingriffe in Grundrechte oder um hoheitliche Anordnungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürger. Zu denken ist vielmehr an einen Noterlass zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Gemeindeorgane oder um einen Noterlass zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen von Krisen.

«Covid-19 hat aber gezeigt, dass eine Pandemie zu Notsituationen führen kann, die man so nicht erwartet hätte», sagt Camenzind. So seien beispielsweise einzelne Gemeinden mit dem Szenario konfrontiert, bald ohne beschlussfähigen Gemeinderat dazustehen. «Wenn wegen der Pandemie keine Gemeindeversammlung mehr durchgeführt werden kann, geht es nicht um Leben und Tod. Aber keinen Gemeinderat zu haben, ist eine schwierige Situation für eine Gemeinde.» Allerdings hat dies nun der Bund von sich aus entschärft, indem er politische Veranstaltungen auch mit über 30 Personen erlaubt.

Die Vorlage hat bisher in Uri für wenig Wirbel gesorgt, im Landrat stimmten drei Parlamentarier dagegen. Allerdings ist da und dort zu hören, die Regierung habe ein zu hohes Tempo eingeschlagen, denn auf eine Vernehmlassung wurde verzichtet. «Ich kann den Vorwurf verstehen und in einer normalen Lage würden wir selbstverständlich eine Vernehmlassung durchführen», so der Landammann. Die Regierung geht jedoch davon aus, dass das Notrecht bereits im Winter zur Anwendung kommen könnte. Zu einer Vernehmlassung sei man nicht verpflichtet, und als betroffenes Gremium habe der Landrat Stellung nehmen können. Hinzu komme: «Es handelt sich nicht um eine besonders komplizierte Klausel oder ein Gesetz mit etlichen Artikeln. Die Vorlage übernimmt wörtlich die Regelung, wie sie die Kantone Obwalden und Nidwalden seit längerem bereits in ihren Verfassungen verankert haben.» Die entscheidende Frage laute: «Will das Volk der Regierung in Notsituationen mehr Kompetenzen geben oder nicht?»

Dass es auch ohne Pandemien und Naturkatastrophen zu Notsituationen kommen kann, wird in der Abstimmungsbroschüre am Beispiel des Urner Wahlsystems deutlich gemacht. Rückblick: Im Mai 2019 hat das Urner Volk dem neuen Wahlsystem zugestimmt und gleichzeitig einer Verfassungsänderung, welche die Proporzgemeinden definiert. Die Wahl des Landrats im März 2020 war bereits passée, als im Mai die Urner Kantonsverfassung in Bern «gewährleistet» wurde. Hätte die Bundesversammlung Nein gesagt, wäre Uri ohne gültiges Parlament dagestanden. «Wir hätten im Gesetz keine offizielle Möglichkeit gefunden, wie wir diesen Missstand beheben könnten», so Camenzind. «Kein Parlament zu haben, ist in einer Demokratie einer der grössten Notfälle. Andernorts ist dies der Anfang eines Bürgerkriegs.»

Auffällig ist, dass im Verfassungsartikel kein Hinweis zu finden ist, unter welchen Umständen die Klausel zum Einsatz kommt. Was unter einer Notsituation verstanden wird, ist nicht definiert. «Die Klausel ist bewusst und vorsorglich offen formuliert. Viele Grundsätze ergeben sich aus dem allgemeinen Staats- und Verwaltungsrecht. Ein Noterlass setzt rein begrifflich sachliche und zeitliche Dringlichkeit voraus. Noterlasse müssen zudem verhältnismässig sein und dürfen nie weitergehen oder länger dauern als nötig. Schliesslich muss der Erlass in jedem Fall zeitlich befristet sein», erklärt Camenzind. «Es ist praktisch nicht möglich, alle Eventualitäten durchzudenken, die zu einer Notsituation führen. Wenn wir uns hier einschränken würden, wäre die Klausel womöglich gerade dann nicht praktikabel, wenn sie am meisten gebraucht würde.»

Zweifellos gesteht die Klausel dem Regierungsrat mehr Macht zu. Wie aber wird Willkür verhindert? ««Der Landrat ist für die Oberaufsicht über die Regierung zuständig. Er hat im Rahmen seiner Aufsicht die Rechtmässigkeit von derartigen Noterlassen des Regierungsrats zu prüfen. Das Parlament muss den Willen haben, seine Arbeit sauber zu machen», sagt Camenzind. Der Landrat nehme die Aufgabe der ersten Bremse wahr. «Sollte der Regierungsrat die Notrechtsklausel anwenden, kann das Parlament innerhalb kurzer Zeit zusammentreten und den Entscheid anpassen oder aufheben.» Camenzind betont: «Ich bin sehr froh über diese Absicherung durch den Landrat.»