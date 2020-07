Reportage Das vergessene Paradies: Arnisee bleibt im Coronasommer eine Idylle Inmitten der Berg-Arena präsentiert sich ein Ausflugsziel, das trotz Corona wenig überlaufen ist. Christian Tschümperlin 29.07.2020, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leise liegt er da: Der Arnisee am Montagnachmittag. In der kühlen Bergluft vibrieren aus der Ferne schwarze Kuhglocken. Die Quelle ist schnell verortet: Am Ufer posiert eine stattliche Hornkuh.

Momentaufnahme am Arnisee: Das vergessene Paradies. An dieser Hurnkuh kommt am Wanderweg beim Arnisee keiner vorbei. Die Familie Svay aus Zürich hat einen Ameisenhaufen entdeckt. Claudio Arnold aus Silenen und Anu Triveldi aus Luzern lernten sich beim Bräteln kennen. Dieser Biker ist auf dem Heimweg nach Schaffhausen. Die Hunde Adone (links) und Muffi (rechts) der Besitzer Caroline und Daniel Kühnis-Gerig. Mathias Renggli mit «seinen Ruswilerinnen». Daniel und Müriell Rölli aus Willisau, Luzern, haben einen guten Blick auf die Bergstation. Der Weg zum Gasthaus Arnisee führt an einem Heustock vorbei. Fast wie im Auenland: Blick vom Gasthaus Arnisee. Momentaufnahme am Arnisee: Das vergessene Paradies. So gelant man zum Arnisee: Entweder via Seilbahn Intschi-Arnisee. oder via Seilbahn Amsteg-Arnisee. Am idyllischen Arnisee. Morgenstimmung am Arnisee. Sonne, Wolken und Wind am Arnisee Modell stehen am Arnisee Arnisee mit wenig Wasser und Leuten.

Nur wenige Schritte entfernt trifft man am Waldrand auf die Familie Svay aus Zürich. Sie haben die Grossstadt-Hektik hinter sich gelassen um die frische Luft, das klare Wasser und die Blumenwiesen zu geniessen.

Anita Svay hat über Instagram vom Arnisee erfahren. Christian Tschümperlin

«Auf den Arnisee wurden wir über Instagram aufmerksam», sagt Anita Svay. Die Idylle sei noch toller als erwartet. «Es hat mich aber überrascht, dass die Kühe am Arnisee auch auf Wanderwegen gehen.» Der Familie Svay gefällt es im «wilden» Kanton Uri. Anita Svay hat einen Ameisenhaufen entdeckt und deutet auf eine Ecke hinter der Bank. Das «Kreuchen und Fleuchen» sei faszinierend. Und Vater Svay stellt mit Blick auf die Wiese fest: «Jede Blume ist anders.»

Claudio Arnold aus Silenen geht die Ferien gemütlich an. Christian Tschümperlin

Claudio Arnold aus Silenen und Anu Trivedi aus Luzern haben sich soeben beim Bräteln kennen gelernt. «Ich habe das Feuer vom Vorgänger übernommen und sie stiess dazu», sagt Arnold. Eigentlich habe er ja dieses Jahr nach Mallorca fliegen wollen. «Es war uns aber zu heikel. In ganz Spanien herrscht in der Öffentlichkeit Maskentragpflicht. So ist das für uns nicht interessant am Strand», sagt er und bringt frisch gebratene Bratwürste zu seiner Frau und ihrem Kind.

Ravi Tiwary aus Luzern mag die Urner. Christian Tschümperlin

Auch Anu Trivedis veganes Gemüse ist inzwischen parat. Dass sie mit ihrer Familie dieses Jahr nicht nach Griechenland konnten, bereut sie nicht stark. «Die Urner sind sehr freundlich», sagt sie. Gatte Ravi Tiwary bestätigt: «Viele gehen an die touristischen Orte: Titlis, Pilatus, Jungfraujoch, Melchseefrut. Sogar die Schweizer kennen den Arnisee oft nicht. Man denkt, Uri sei konservativ. Doch die Leute hier sind sehr offen.» Die beiden haben vom Arnisee über Facebook erfahren. «Nachher spazieren wir rundherum», sagt Tiwary.

Exil-Urnerin will Kindheitserinnerungen auffrischen

Es sind bunte Episoden mitten aus dem Leben, die einem am Arnisee zu Ohren kommen, wenn man das Gespräch mit den Leuten sucht. Da ist zum Beispiel auch dieser Biker, der gerade die Wegweiser studiert. Er kommt mit seiner Frau aus dem Wallis und hat sich auf dem Heimweg nach Schaffhausen für einen spontanen Abstecher an den Arnisee entschieden. Übernachten will er im Restaurant Alpenblick, dessen Pool sich am Abend mit Gästen füllt. Weil man im «grossen Pool», dem Arnisee, eigentlich nicht schwimmen darf. Und da sind die Hunde Adone und Muffi, die vor der Bergkulisse ein tolles Bild abgeben. Sprechen können sie zwar nicht. Aber wahrscheinlich waren sie es, die ihre Herrchen Caroline und Daniel Kühnis aus St. Gallen hierher entführt haben. Exil Urnerin Caroline Kühnis-Gerig sagt: «Unsere Hunde brauchen Bewegung und wir brauchen es auch.» Sie komme oft zurück in den Kanton Uri um Kindheitserinnerungen aufzufrischen.

Die Hunde Adone (links) und Muffi (rechts) der Besitzer Caroline und Daniel Kühnis-Gerig. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Etwas abseits von der Feuerstelle trifft man auf Mathias Renggli und seine Kolleginnen aus Ruswil. «Dieser Ort ist immer noch ein Geheimtipp- trotz Medienberichten», sagt er. Die aufgestellte Truppe ist in Uri auf Kurzurlaub. Eine gebürtige Urnerin ist auch unter ihnen, die gerade ihre Füsse in das kalte Nass getippt hat. «Der Arnisee erinnert mich an eine Schulreise. Irgendwie ist alles noch genau wie damals.»

Mathias Renggli ist mit seinen Ruswilerinnen da. Christian Tschümperlin

Der Nachmittag neigt sich dem Ende zu, neben der Gondelbahn hinab zum Intschi bildet sich eine Menschenschlange. Die Leute setzen sich ihre Masken auf. Eine gute Sicht auf das Treiben und die Bergstation haben Daniel und Murielle Rölli mit Tochter aus Willisau. Sie sitzen im Restaurant Alpenblick. Daniel Rölli sagt: «Den Arnisee hatten wir schon länger auf dem Schirm. Es waren unsere Eltern, die mit ihren Erzählungen von der Bergwelt uns dazu bewegt haben, heute hier hoch zu kommen. » Rölli nimmt einen letzten Schluck von seinem Bier und macht sich parat für die Abfahrt. «An den heutigen Tag werden wir uns gerne zurückerinnern.»

So gelangen Sie an den Arnisee Wahl zwischen Talstation Amsteg und Intschi Die Talstation Amsteg-Arnisee befindet sich 100 Meter ab der Autobahnausfahrt Amsteg. Gratis-Parkplätze sind vorhanden. Ab der Bushaltestelle Amsteg Zeughaus laufen Sie in 8 Minuten zur Talstation. Die Talstation Intschi-Arnisee befindet sich 4 Kilometer ab der Autobahnausfahrt Amsteg. Gratis-Parkplätze sind wenige Gehminuten entfernt vorhanden. Weitere Informationen unter arnisee.ch.

Alles anzeigen

Die schönsten Sommerfotos unserer Leser aus Uri:

Auch bei Regen ist das Wandern schön, so kommen die kleinen Regenmolche aus ihrem Unterschlupf. Tolle Aussicht zum Clariden, Chammlibärg und Schärhorn. Modell stehen am schönen Arnisee ob Gurtnellen. Treib bei Seelisberg. Atemberaubende Sicht auf den Urnersee aus den luftigen Höhen des Oberaxenbähnli! Das Licht- und Schattenspiel der Sonne und den Wolken gibt dem Ganzen einen mystischen Anstrich. Ein sommerliches Blumenbeet auf dem Kirchplatz in Altdorf. Sonnenaufgang gemeinsam mit den Kühen auf dem Gitschenberg. Die letzten Sonnenstrahlen verschwinden hinter dem Märcher Stöckli. Verschnaufpause mit traumhafter Aussicht. Sonnenuntergang auf dem Chammlistock. Gasthöfli Äsch. Abendstimmung im Schächental Auf dem Weg vom Brüsti nach Attinghausen entstand dieses Bild mit Blick auf den See. Golzernsee mit Bristen im Hintergrund Grosse Spitze Blick von der Bergstation des Schneehüener-Express über den Lutersee Richtung Gütsch und Urserental. Die herrliche Bergwelt spiegelt sich im Seeli am Furkapass. Bergsommer am Furkapass. Kaum am Ziel angelangt auf der Biketour aufs Bärchi im Isenthal, wurde ich von diesem Büsi begrüsst. Im Bild: Der wunderbare Ausblick Richtung Brunnen. Die Göscheneralp ist ein landschaftlich reizvolles Wanderparadies für kleine und grössere Touren. Es erwartet einen eine imposante Bergwelt mit prächtiger Alpenflora und fantastischen Rundblicken. Der Alpenbockkäfer ist die grösste Käferart der Schweiz und auch einer der Schönsten. Leider ist er sehr selten. Beim Anlegen der Schiffe sind die Kapitäne immer wieder gefordert und es braucht die volle Konzentration, auch an der Schiffstation Treib. Abstieg vom Schneehüenderstock mit Blick auf See. Auf der Bergwanderung eine seltene, aber gern gesehene Türkenbundlilie. Sonnenaufgang vom Fürstein um 6.00 Uhr Morgens. Kleines Moorseeli oberhalb Göscheneralp und im Hintergrund der Dammagletscher. Das Schächental im Abendlicht. Auf der rechten Seite in Nebel gehüllt die Schächentaler Windgälle und in der Ferne zu erkennen der Ober- und Niederbauen. Der Schächentaler Höhenweg. Das Steckseeli. Wanderwetter par excellence am Sonntag im Furkagebiet bei der Sidelenhütte und zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um diesen Schnappschuss zu machen. Ausblick vom Meiggelenstock (Hausberg von Wassen) auf Bandlücke, Salbitschijen mit Gletscher und Rorfirn, der sich bald in Nichts auflöst. Blick von der Sittlisalp zu den Schächentaler Windgällen Der Aufstieg zum Bristenseeli hat sich gelohnt. Langzeitaufnahmen in der Nacht haben immer etwas Gespenstisches an sich. Eindrücke welche das Auge sonst so nicht wahrnehmen kann. Eine hell erleuchtete aber doch dunkle Welt, eingefrorenes Wasser und schwach erkennbar der Komet Neowise konnte hier eingefangen werden. Mit Hilfe der Fotografie können auch lange nach dem Sonnenuntergang noch wundervolle Abendstimmungen beobachtet werden. Allerdings brauchen hier das Licht, sowie der Künstler, Zeit um ein Bild zu malen. Dieses ruhige Sommerbild konnte in einer Langzeitaufnahme festgehalten werden. Wunderschöne Bergwelt auf der Gisleralp Abendstimmung am Arnisee Herrlicher Ausblick ins Reusstal und auf den Bälmeten und Bristen, aufgenommen auf dem Weg von Isleten nach Isenthal «Warum denn in die Ferne schweifen?», fragt Leser Josef Mulle beim Anblick dieses Dampfers auf dem Urnersee. Auf dem Weg Richtung Tiefenstock erwacht der Tag mit einer wunderbaren Morgenstimmung. Blick zurück zur Pyramide des Urirotstock. Der Aufstieg hat sich mehr als gelohnt. Warum in die Ferne schweifen? Es ist wunderschön in der Urner Bergwelt. So friedlich, mit toller Aussicht Richtung Gletscherseeli, aufgenommen auf dem Klausenpass. Sonnenaufgang auf dem Urirotstock «Berge, friedliche Alpkühe und das Postauto – das ist noch Heimat», kommentiert Leser und Postautochauffeur Dani Baumann aus Spiringen sein Bild. Entstanden ist die Aufnahme mit den ruhenden Kühen vor dem Clariden an einem Julimittag im Gebiet Vorfrutt am Klausenpass. Baumanns Wunsch: «Möge das noch viele Jahre so sein.» Rinder am Seenalpsee – alle mit ausreichend Corona-Abstand. Dieser wunderschöne Springfrosch hat sich unseren kleinen Teich als Heimat ausgesucht. Ein Dampfschiff in Flüelen. Früh morgens ganz alleine auf dem Urnersee. Auf dem Weg vom Hoch-Fulen Richtung Stich im hinteren Griesstal begrüssten uns diese zwei neugierigen Rinder. Im Hintergrund ist das schwarze Stöckli und rechts davon ein Teil der grossen Windgälle. Bodenwald Seedorf Eine ganz besondere Geschichte rankt sich um die Kapelle Maria-Hilf im steilen Bannwald ob Schattdorf. Sicher hat die Stille und Einsamkeit des Bannwaldes ob Schattdorf schon früh Eremiten angezogen. Neben der Waldbruder Kapelle stand früher noch das Bruderhaus und ein offener Geissenstall. Das Jahrzeitbuch von Schattdorf, das 1518 vollendet wurde, enthält mehrere "Brüder", die dort oben gehaust haben. Der Waldbruder hatte die Aufgabe, jeden Morgen früh um 5 Uhr Betzeit zu läuten. Über das Alter der Schattdorfer Waldbruderkapelle vermittelt ihr Glöcklein einen Hinweis. Es wurde 1745 von Keiser in Zug gegossen. Nach dem Baustil zu schliessen, dürfte die Kapelle eher früheren Datums sein. Stall und Bruderhaus wurden 1912 abgebrochen, die Kapelle aber blieb stehen. So bleibt die Erinnerung an die dortigen Eremiten für immer wach. Auf Kajak Tour entdeckt, Leuchtturm Hafeneinfahrt der Lastschiffe Firma Arnold & Co. Flüelen Schönes Abendrot Majestätisch thront der Dammagletscher über dem Bergseeli. Die Bergkapelle Maria Hilf an der Furkapassstrasse beim Hotel Tiefenbach ist immer wieder ein dankbares Sujet für jeden Fotografen. Sonnenaufgang Spitzen in Unterschächen Der Lutersee befindet sich oberhalb von Andermatt. Die Umgebung spiegelt sich im See. Triste beim Reussdamm in Seedorf Alpenwiese mit Bergen im Hintergrund. Aufgenommen auf dem Weg zum Piz Calmut Ein imposantes Gletschertor im Gletschervorfeld des Griessgletscher am Fusse des Schärhorns, zeugt von einer rasanten Veränderung der Landschaft. Das Gletschertor ist ab Klausenpass in rund 75 min erreichbar. Auf dem Weg lädt das Alpbeizli auf der Chamlialp zu einer Stärkung ein. Biketour Unterschächen - Brunnialp - Trogenalp

Beim Retourweg bei der Brunnialp posierte diese Ziege für uns Wunderbarer Blick ins Chelenalptal auf dem Weg zur SAC-Chelenalp (Göscheneralp). Ein Taubenschwänzchen im heimischen Garten auf Nahrungssuche. Naturlandschaft bei der Wanderung aufs Brüsti. Abendrot bei der Haldi Kapelle. Linksumkehrt über dem Urner Reusstal Pfarrkirche St. Peter und Paul in Bürglen an einem schönen Frühsommertag. Superpuma/Cougar der Schweizer Armee leistet Schwerstarbeit am Sustenpass. Schöner Frühsommertag in der Urner Bergwelt – umringt von Bergen und Kühen. Imposante Bergwelt auf dem Urnerboden. Ein Blick auf die Kirche von Wassen. Aufgenommen auf dem Weg vom Sustenpass runter nach Wassen, als der Pass noch zu war. Schöne Ausfahrt auf dem Klausenpass nach dem Lockdown. Majestätisch thront der Dammagletscher über dem Bergseeli. Schönes Sommerbild. Schöne Stimmung beim Eggenbergli. Murmeli, gesehen in der Umgebung Sewenalp / Meiental. Auf meiner Biketour ins Isenthal ist mir diese tolle Aufnahme mit Blick über den Vierwaldstättersee gelungen. Der Star des Tages ist der Türkenbund, oder auch Türkenbund-Lilie, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Lilien. Durch ihre auffällig geformten Blüten und grosse Wuchshöhe gilt sie als eine der stattlichsten heimischen Lilien in Europa, fotografiert auf dem alten Sustenweg, Hinterfeld Wassen Ein perfekter Wandertag auf dem Haldi ob Schattdorf. Ohne Worte; nur staunen und geniessen, gesehen beim Bristensee.

Haben Sie selber ein tolles Foto vom Arnisee geschossen? Dann laden Sie es hier hoch