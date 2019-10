Energie: In Uri wird 2021 abgestimmt

Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (Muken) dienen als Vorlage für die Umsetzung der Energievorschriften auch im Gotthardkanton. Markus Zwyssig

Uri ist in Sachen Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (Muken) auf Kurs. Das sagte Baudirektor Roger Nager am Mittwoch im Landrat auf eine Frage von Karin Gaiser (CVP, Erstfeld). 2021 soll eine entsprechende Vorlage dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Muken dienen als Vorlage für die Umsetzung der Energievorschriften in den einzelnen Kantonen.

2016 hat der Landrat bereits einmal über die Muken debattiert. Damals trat er auf eine entsprechende Vorlage nicht ein und fand, dies wäre noch zu früh. Gemäss einer von Nager präsentierten Karte der Schweiz zum aktuellen Planungsstand der Kantone ist ersichtlich, dass Uri zurzeit intern in der Vorbereitung zum Umsetzen ist. «Wir sind überzeugt, dass im Gebäudebereich markante energetische Verbesserungen möglich sind», so Nager.