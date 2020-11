Das Vorzeigeprojekt im Reussdelta wird fortgesetzt Zwischen 2023 und 2027 werden 4.9 Millionen Tonnen Gestein für neue Flachwasserzonen im Urner Reussdelta geschüttet. 22.11.2020, 18.33 Uhr

Das Schüttgebiet von oben: Beim Südufer des Urnersees werden neue Flachwasserzonen entstehen. Bild: PD

Schon zwölf Jahre ist es her, seit im Urner Reussdelta zwei Inselgruppen und neue Flachwasserzonen in Ufernähe aufgeschüttet wurden. Die Seeschüttungen mit Ausbruchmaterial vom Gotthard-Basistunnel und dem N4-Umfahrungstunnel in Flüelen waren zur damaligen Zeit ein Novum und mauserten sich zwischen-zeitlich zum ökologischen Vorzeigeprojekt. «Die neuen Bade- und Naturschutzinseln und die Flachwasserzonen haben sich problemlos ins Ökosystem Reussdelta eingefügt, wertvolle Lebensräume für Flora und Fauna gebildet und massgeblich zur Erhöhung der Biodiversität in diesem Gebiet beigetragen», sagt Alexander Imhof, Vorsteher des Amts für Umweltschutz. Das zeige die Langzeitkontrolle der Reussdeltakommission zwischen 2009 und 2020.

Fischbestände haben sich verdreifacht

Über 300 Pflanzenarten, wovon sechs Arten der Roten Liste angehören, haben sich auf den Naturschutzinseln angesiedelt. «Ausserdem konnten mehr Vogel‑, Insekten- und Reptilienarten gezählt werden», sagt der Amtsvorsteher. Unter Wasser sei dank der Sonneneinstrahlung die Besiedlung der neu geschütteten Flächen durch Wasserpflanzen innerhalb kurzer Zeit vorangeschritten, was zu einem natürlichen Flachwasser-Vegetationsbestand geführt habe. «Dadurch haben sich auch die Fischbestände äusserst positiv entwickelt», so Imhof. Diese hätten sich verdreifacht und das Artenspektrum habe sich im Untersuchungsperimeter von 11 auf 20 Arten erhöht. Die neuen Wasserpflanzen bilden Nahrungsgrund, Laichplätze und Kinderstube für verschiedene Fischarten. «All diese Ergebnisse dürfen den Seeschüttungen zwischen 2001 und 2008 zugeschrieben und als grossen Erfolg gewertet werden.»

Die Biodiversität soll weiter erhöht werden

Um daran anzuknüpfen und die biologische Vielfalt im Urner Reussdelta weiter zu erhöhen, beabsichtigt der Kanton Uri weitere Seeschüttungen, die zwischen 2023 und 2027 geplant sind. Das saubere Gesteinsmaterial, über 4.9 Millionen Tonnen, stammt vom Bau der zweiten Röhre des Gotthard Strassentunnels und der A4 Neue Axenstrasse (Sisikoner Tunnel). «Damit schaffen wir beim Südufer des Urnersees weitere sechs Hektaren Flachwasserzonen, also rund 8 Fussballfelder neuen Lebensraum für Pflanzen und Tiere», erklärt Roland Senn, Leiter des Projekts Seeschüttung Urnersee von der Gesundheits‑, Sozial- und Umweltdirektion. Somit werden die Flachwasserzonen gemäss Referenzzustand aus dem Jahr 1913 wiederhergestellt: Die Begradigung der Reuss ab 1851 sowie der Kiesabbau ab 1905 hätten nämlich in den letzten hundert Jahren dazu geführt, dass das Südufer des Urnersees erodierte und sich das Reussdelta nicht mehr natürlich entwickeln konnte.

Das Projektteam für die Seeschüttungen hat sich formiert: Alexander Imhof, Vorsteher Amt für Umweltschutz, Roland Senn, Projektleiter und Christian Arnold, Regierungsrat GSUD (v. l. n. r.). Bild: PD

«Bei den kommenden Schüttarbeiten zwischen 2023 und 2027 werden wir vom Know-how profitieren, das sich der Kanton mit der ersten Seeschüttung aufbauen konnte», führt Roland Senn weiter aus. «Wenn neues Material in den See eingebracht wird, hat das natürlich Auswirkungen. Aus Erfahrung wissen wir aber, welche Vorkehrungen zu treffen sind, um die Beeinträchtigung von Mensch und Umwelt möglichst gering zu halten.» So werde beispielsweise im Sommerhalbjahr lediglich in uferferneren Gebieten geschüttet, um die Badebereiche nicht zu tangieren, und im Winterhalbjahr in den ufernahen Bereichen. «Mit diesem jahreszeitlich differenzierten Schüttablauf kann optimal auf die Freizeitbedürfnisse wie auch auf die Schonzeiten der Fischerei Rücksicht genommen werden», sagt Roland Senn. Eine eigene Umweltbaubegleitung wird zudem die Einhaltung sämtlicher Umweltschutzmassnahmen und gesetzlicher Grenzwerte, die unter anderem im Umweltverträglichkeitsbericht festgehalten sind, sicherstellen.

Wie kommt so viel Gestein vom Berg in den See?

«Bei solchen Mengen ist eine ausgeklügelte Materiallogistik und eine geeignete Infrastruktur essenziell», so Senn. Die Hauptmengen des Schüttmaterials werden beim Projekt «A4 Neue Axenstrasse (Sisikoner Tunnel)» über Förderbänder direkt zur provisorischen Schiffsanlegestelle in Dorni bei Sisikon oder per LKW nach Flüelen geliefert. «Die Klappschiffe, die das Material entladen, unternehmen den Weg zum Schüttstandort auf dem Seeweg», erklärt Roland Senn. Beim Projekt Gotthard Strassentunnel kommen die Anlieferungen aufs Industriehafen-Areal in Flüelen mit maximal sieben 1000 Tonnen-Zügen pro Tag. «Mit dem Einsatz von mindestens drei Klappschiffen und einer Einsatzdauer von 18 Stunden pro Tag im Zweischichtbetrieb kann der Materialanfall von rund 7000 Tonnen pro Tag bewältigt werden.»

Es sind keine neuen Inseln vorgesehen

«Nach Abschluss der Schüttarbeiten sind keine weiteren Seeschüttungen im Reussdelta mehr vorgesehen, weil unter anderem auch das ökologische Aufwertungspotenzial erschöpft ist», sagt Alexander Imhof. Das heisst, das Verhältnis zwischen der Menge des zu schüttenden Materials und der neu gewonnenen Fläche an Flachwasserzonen würde aufgrund des steil abfallenden Seegrunds nicht mehr stimmen. «Das Gebiet wird schliesslich wieder der Natur übergeben und das Leben wird sich in den neuen Flachwasserzonen erfahrungsgemäss rasch ausbreiten und die Unterwasserwelt des Urnersees biologisch vielfältiger machen», so Imhof. Dies geschieht aber fernab des menschlichen Auges, denn es werden keine neuen Inseln aufgeschüttet, was dieses Projekt aber nicht weniger wichtig, wertvoll und faszinierend macht. (pd/unp)

www.seeschuettung.ch