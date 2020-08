Das wohl älteste Bild einer Urner Familie – die belebte Geschichte der Siegwarts

Zu den ersten sesshaften Urner Amateurfotografen gehörte Josef Ernst Siegwart. Bereits um 1880 beschäftigte er sich mit der Fotografie. Ruedi Gisler-Pfrunder 14.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reproduktion einer Daguerreotypie der Familie Siegwart-Müller, entstanden um 1845. Im Zentrum des Bildes, zwischen Vater Constantin und Mutter Josefine Siegwart-Müller, der älteste Sohn Alfred, am Bildrand links Konstantin und am rechten Bildrand Ernst. Es dürfte sich um eine der ältesten Aufnahmen einer Urner Familie handeln. Bild: ETH Zürich

Zu einer Zeit, als noch Könige, Kaiser und Zaren die Welt regierten, erfand der Franzose Joseph Niépce im Jahr 1826 die weltweit erste fotografische Technik, die Heliografie. 20 Jahre später tauchten die ersten Wanderfoto­grafen auch im Kanton Uri auf, und 1860 wurde das erste Altdorfer Fotoatelier eröffnet. Im Stammbuch des Kantons Uri, das sich im Staatsarchiv Uri befindet, erscheint die aus Deutschland stammende Familie Siegwart erstmals am 5. März 1788 unter der Signatur «Stammbuch Nr. 28, Folio 259–262». Generationen später finden wir Ernst Siegwart (1834–1913).

Flucht nach Italien im Sonderbundskrieg

Sein Vater Constantin Siegwart-Müller (1801–1869) war einer der Führer der Katholisch-Konservativen Partei in Luzern und spielte eine wichtige Rolle im Sonderbundskrieg von 1847. Seine Mutter Josefine war die Tochter von Karl Martin Müller und die Schwester von Vinzenz Müller und Franz Müller, alles Landammänner von Uri.

In seiner Kindheit musste Ernst Siegwart mit seinem Vater vor den siegreichen eidgenössischen Truppen von Luzern nach Mailand fliehen. Die Schulen besuchte er in Luzern, nach der Flucht in Innsbruck, Namour und Wien, wo er nach vier Jahren Studium das Diplom als Ingenieur und Geo­meter erwarb. Zurück in Altdorf, übte der äusserst vielseitige Ernst Siegwart unterschiedlichste Tätigkeiten aus. Nebst seinen beruflichen Aktivitäten beim Bau der Brünigbahn, der Bahn Paris–Orléans und später beim Bau der Gotthardbahn beschäftigte er sich auch intensiv mit der Imkerei. Er tüftelte erfolgreich an der Fabrikation von Kunstwaben und Honigbüchsen. Sein geliebtes Bienenhaus steht noch heute im Garten des Siegwarthauses an der Bahnhofstrasse 6 in Altdorf.

Das Haus Lusser in Altdorf mit dem Knechthaus (Torhäuschen). Eine Aufnahme von Paul Siegwart aus dem Jahre 1908. Bild: Staatsarchiv Uri

Nicht zuletzt war er auch Vorstandsmitglied und Konservator in der Bruderschaft der Barmherzigen Brüder. Deren Hauptaufgabe war es, die zum Tode Verurteilten zum Richtplatz im «Galgenwäldli» zwischen Altdorf und Schattdorf zu begleiten und sie anschliessend zu bestatten. Seinem Nachruf entnehmen wir, dass Ernst Siegwart der Gemeinde Altdorf auch gute Dienste als Waisenvogt und Mitglied der Wasserversorgungskom­mis­sion geleistet hat. Ernst Siegwart war einer der ersten Autobesitzer im Kanton Uri. Kurz nach seinem 70. Geburtstag schaffte er sich 1904 noch ein Oldsmobile Curved Dash an. So bewies er den Liberalen, dass auch ein Konservativer modern und fortschrittlich sein konnte.

Der Vorstand der Barmherzigen Brüder 1913 mit, von links: Ernst Siegwart, Konservator, Eduard Wyman, Prior, Karl Leonhard Müller, Assistent. Im Vordergrund Julius Feldmann, Ministrant. Bild: Staatsarchiv Uri, Fotografie von Theodor von Matt

Seltenes Bild einer Urner «Nidlätä»

Karl Iten hat in seinem Buch «Uri damals» zwei Fotografien von Ernst Siegwart reproduziert. Es handelte sich um die «Holzbrücke bei Attinghausen um 1880» (Nummern 112) und «kleine Wäsche am Brunnen 1880/90» (241). Eine weitere, äusserst interessante Aufnahme zeigt Karl Iten in der «Gotthard­Post» vom 16. Februar 1985: jene einer «Nidlätä», einem abendlichen Fest der Bauern, bei dem viel Nidel (Schlagrahm) gegessen wird. Der publizierte Artikel heisst «Deine Tee-Tasse wird wackeln wie dein Mut». Zum Artikel erschien einer Fotografie von Ernst Siegwart.

Eine interessante Aufnahme einer «Nidlätä». Fotografie von Ernst Siegwart

Nach seinem Tod wurde sein Nachlass vorübergehend bei Justina Indergand­-Siegwart (1926–2003), der Ur­enkelin von Ernst Siegwart, aufbewahrt; sie befindet sich heute bei deren Neffen Christoph C. Siegwart. Wir finden darin zahlreiche historische Fotoalben und über ein Dutzend Kartonschachteln mit Glasnegativen, nebst einigen Relikten aus der Dunkelkammer. Diese hatte Ernst Siegwart in seinem Elternhaus eingerichtet und wurde über Generationen bis hin zum Ur-Ur-Enkel mehr oder weniger rege benützt.

Paul Siegwart, Architekt und Fotograf

Paul Siegwart-Schuler machte sich als Architekt und Fotograf einen Namen. Bild: Markus Gersbach, Aarau

Der Bruder von Ernst Siegwart, Konstantin Siegwart-Braun, hatte sechs Kinder. Einer davon war der Architekt Paul Siegwart (1876–1924), also ein Neffe von Ernst. Sein Studium absolvierte Paul Siegwart an der Technischen Hochschule in Karlsruhe. Anschliessend liess er sich in Aarau nieder und eröffnete dort sein Architekturbüro. Paul baute nebst Wohnhäusern und Industriegebäuden auch mehrere Kirchen und Kapellen, darunter die Kapelle in der Göscheneralp, die 1956 dem Stausee weichen musste, und in den Jahren 1910/11 die Kirche in Flüelen.

Die Kunsthistorikerin Helmi Gasser (1928–2015) würdigt die Kirche im Buch «Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri II» mit folgenden Worten: «Die neue Kirche – das Hauptwerk Paul Siegwarts – ist bemerkenswert als sehr ansehnliche freiraumgliedernde Gesamtanlage, welche die Gelände­formation – die abfallende Terrassenlage – subtil und wirkungsvoll miteinbezieht und sich auch dem weiteren landschaftlichem Umraum in starkem Masse integriert.»

118 Aufnahmen Siegwarts im Staatsarchiv Uri

Paul Siegwart war ausserdem als Lehrer am kantonalen Gewerbemuseum Aarau tätig, das 1896 offiziell eröffnet wurde, wo er wohl in der Fachschule für Holz- und Bautechnik unterrichtet hat. Dass er nebst seinen architektonischen und pädagogischen Tätigkeiten mehr als ein engagierter Hobbyfotograf war, beweist die Tatsache, dass das Staatsarchiv Uri insgesamt 118 Aufnahmen von Paul Siegwart in der Sammlung Bilddokumente vorweisen kann. Er lieferte unter anderem die Bilddokumente für: «Das Bürgerhaus in der Schweiz, I. Band», «Das Bürgerhaus in Uri, Basel 1910», des Helbing-Lichtenhahn-Verlags.

Teile des fotografischen Nachlasses Ernst Siegwarts sind verschollen. Selbst die von Karl Iten publizierten Originale sind derzeit unauffindbar. Es ist ausserordentlich bedauerlich, dass jedwelche Dinge von historischer Bedeutung einfach verloren gehen können.