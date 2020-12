Delegiertenversammlung Not machte beim Urner Turnverband erfinderisch Das vergangene Turnerjahr verlangte dem Verband durch die Coronapandemie viel ab. Dem kommenden Jahr blickt der Urner Turnverband zuversichtlich entgegen. 02.12.2020, 18.00 Uhr

(RIN) Auch der Urner Turnverband hat durch die Coronakrise ein aussergewöhnliches Jahr hinter sich. So wurde nicht nur die Delegiertenversammlung, die eigentlich in Andermatt hätte stattfinden sollen, auf schriftlichem Weg durchgeführt, auch ein Blick in den Jahresbericht bestätigt das herausfordernde Turnjahr.