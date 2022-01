Delegiertenversammlung Urner Schwinger hoffen auf eine «normale Saison» Der Urner Schwingerverband hat drei neue Ehrenmitglieder ernannt. Beim Eidgenössischen in Pratteln möchte er mit acht bis zehn Aktiven vertreten sein. Urs Hanhart 23.01.2022, 14.43 Uhr

Nachdem die letztjährige Delegiertenversammlung des Urner Schwingerverbandes aufgrund der Coronapandemie nur im Zirkularverfahren abgehalten werden konnte, ging sie heuer wieder physisch über die Bühne. Präsident Josef Schilter durfte zur 33. Auflage, die am Freitag unter 2G-Zertifikatspflicht in Erstfeld abgehalten wurde, 66 Stimmberechtigte und 13 Gäste begrüssen. Einleitend verlas er zahlreiche Namen von Mitgliedern, die sich krankheitshalber oder aus anderen Gründen entschuldigt hatten.

In seinem Rückblick auf 2021 betonte der Vorsitzende: «Das verflossene Verbandsjahr war für den Kantonalvorstand wiederum sehr arbeitsreich, weil es von den Covid-19-Bestimmungen geprägt war. Vieles stand still. Die Zusammenarbeit mit den Schwingclubs klappte in diesem erneut schwierigen Jahr sehr gut. Alle haben am gleichen Strick gezogen.» Auf den Mitgliederbestand des Verbandes hatte das Ganze keinen negativen Einfluss, zumindest bei den Erwachsenen. Die Zahl der Aktivschwinger erhöhte sich sogar um 14 auf 75.

Bei den Jungschwingern hingegen gab es einen kleinen Rückgang um sechs auf neu 101 Mitglieder. Insgesamt blieb die Gesamtmitgliederzahl mit 1863 Personen (Vorjahr: 1868) nahezu stabil. In seinem Ausblick sagte Schilter: «Wir wünschen uns, dass im 2022 die Schwingfeste wieder im normalen Rahmen stattfinden können. Allerdings ist noch völlig unklar, mit wie vielen Zuschauern gerechnet werden darf. Der Sport steht jedoch im Mittelpunkt. Es ist enorm wichtig, dass wieder geschwungen werden kann. Wir müssen uns darauf einstellen, mit der neuen Normalität zu leben.»

Sportlich erfolgreiches Jahr

Der Technische Leiter, Richi Imholz, hielt auf ein sportlich recht erfolgreiches Jahr Rückschau. Insgesamt holten die Urner Schwinger, obwohl einige Tenöre verletzungsbedingt aussetzen mussten, 24 Kränze. Das waren fast so viele wie 2019. Am erfolgreichsten schnitten Matthias Herger und Stefan Arnold ab. Beide heimsten sechs Kränze ein und qualifizierten sich damit für den Kilchberg-Schwinget, an dem sie sich beachtlich schlugen. Bei den Aktiven wurde aufgrund der etwas zerfahrenen Saison auf die Erstellung einer Jahresauswertung verzichtet. Im Gegensatz dazu gab es eine solche bei den Jungschwingern. Raphael Briker aus Attinghausen setzte sich vor Elias Arnold aus Schattdorf und David Eberli aus Altdorf durch.

Josef Schilter wurde von den Versammelten für eine weitere zweijährige Amtsperiode als Verbandspräsident bestätigt. Valentin Gisler, Bürglen, wurde neu als zweiter Rechnungsrevisor gewählt. Urner Vertreter im Vorstand des Innerschweizer Schwingerverbandes bleibt René Schuler. Zum Kampfgerichtspräsidenten wurde Lukas Briker, Attinghausen, bestimmt.

Drei neue Ehrenmitglieder

Höhepunkt der DV war die Ernennung von drei neuen Ehrenmitgliedern. Namentlich handelte es sich um Stefan Gisler, Bürglen, Roland Tresch, Erstfeld, und Toni Arnold, Schattdorf. Sie alle haben sich jahrelang für den Schwingsport eingesetzt und in ihren Vereinen grosse Arbeit geleistet. Anwesend waren nur Gisler und Tresch. Arnold hatte sich entschuldigt. In den Kreis der kantonalen Veteranen aufgenommen wurde Madlen Walker, Flüelen. Die gleiche Ehre widerfuhr – allerdings in Abwesenheit – auch Max Gisler und Markus Imhof, beide aus Altdorf, sowie Kari Poletti, Wisi Zopp und Hampä Russi, alle aus Erstfeld.

Die neu ernannte Veteranin Madlen Walker, flankiert von den neuen Ehrenmitgliedern Roland Tresch (links) und Stefan Gisler. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 21. Januar 2022)

Arena für das Kantonale wird verkleinert

Bereits zweimal sah sich der Schwingklub Erstfeld gezwungen, die Durchführung des Urner Kantonalen Schwingfestes im Eisenbahnerdorf zu verschieben. Heuer wird nun der dritte Anlauf genommen. Steigen soll der Event am 22. Mai. Tags zuvor soll gleichenorts der Jungschwingertag stattfinden. OK-Chef Robi Indergand orientierte an der DV über den Stand der Vorbereitungen. Er betonte: «Ich bin überzeugt, dass es diesmal klappen wird. Ein drittes Mal möchten mir es nicht mehr verschieben.» Ursprünglich war geplant, eine Arena für 3000 Zuschauer aufzubauen. Diese soll nun auf 2000 bis 2500 Besucherinnen und Besucher reduziert werden. Noch nicht ganz vollständig ist gemäss Indergand der Gabentempel.

Das absolute Saisonhighlight wird in diesem Jahr das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln sein. Am letzten August-Wochenende wird im Baselbiet um den begehrtesten Titel im Schwingen gekämpft. Der Technische Leiter Imholz sagte im Hinblick auf den Showdown: «Wir hoffen auf eine normale Saison mit einem geordneten Trainingsaufbau, sodass möglichst alle verletzungsfrei durchkommen. Unser Ziel ist, dass acht bis zehn Urner Schwinger in Pratteln aktiv mitmachen können.» Ein Urner Vertreter steht bereits fest: Alois Zurfluh, Attinghausen, wird beim Eidgenössischen als Kampfrichter im Einsatz sein.