Dem FC Altdorf gelingt der Saisonstart Die Urner Zweitligisten bezwingen den FC Littau mit 3:1. Rückkehrer Ali Mourad konnte sich als zweifacher Torschütze auszeichnen lassen. Peter Fedier

Der Altdorf Pirmin Baumann setzt sich im Zweikampf durch. (Bild: Ronny Arnold, Altdorf, 18. August 2019)

Nach einer intensiven, spielerisch guten Partie konnten die auch läuferisch und kämpferisch überzeugenden Altdorfer einen alles in allem verdienten Sieg feiern. Allerdings hielt Littau jederzeit mit und Altdorf brauchte ab und zu etwas Glück und eine starke Torhüterleistung, um nicht mehr Gegentreffer zu kassieren.

Die Startphase dieser Partie verlief recht intensiv und beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive. Trotzdem dauerte es bis zur 9. Minute, bis man die erste echte Torchance notierte, aber ein Hinterhaltsschuss eines Luzerners landete zum Glück für Altdorf nur an der Querlatte. In der 13. Minute kam dann auch Altdorf zur ersten Torchance, aber der Littauer Hüter parierte den Kopfstoss von Jessy Nimi sicher. In der Folge lief das Spiel mehrheitlich in Richtung Urner Tor. Littau zeigte sich ballsicher, zog ein variantenreiches Angriffsspiel auf, kam aber dank einer guten Defensivleistung der Platzherren zu keiner echten Torchance.

Pirmin Baumann schiesst Altdorf in Front

Ali Mourads Doppelschlag in der zweiten Halbzeit Nach einer guten halben Stunde kam dann Altdorf besser ins Spiel und zeigte nun einige zügige Angriffe. In der 39. Minute wurden dann die Urner für ihre Bemühungen mit dem 1:0 belohnt. Nach einem Angriff über rechts, der eigentlich bereits abgewehrt schien, erkämpfte sich Pirmin Baumann den Ball an der Sechzehnergrenze zurück, setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und erzielte mit sattem Schuss den Führungstreffer für das Heimteam. Littau reagierte gut, war mehrheitlich im Angriff und in der 45. Minute konnte dann Luca Baumann von einem Abstimmungsfehler in der Urner Deckung profitieren und zum 1:1 einschiessen.

Altdorfs Torhüter Kai Nicolas Stutz zeigte einen starken Einstand. (Bild: Ronny Arnold, Altdorf, 18. August 2019)

Altdorfer Torhüter verhindert Rückstand mit Glanzparade

Zu Beginn der zweiten Hälfte machte Altdorf zwar viel Druck, die besseren Chancen hatten aber vorerst die Gäste. In der 51. Minute rettete Kai Stutz mit geschicktem Herauslaufen gegen einen allein anstürmenden Littauer und drei Minuten später lenkte der Urner Hüter einen harten Distanzschuss eines Luzerners mit einer Glanzparade über die Latte. In der Folge übernahmen die Gastgeber dann aber das Spielgeschehen. In der 56. und 57. Minute reagierte der Luzerner Hüter nach Abschlüssen von Ali Mourad und danach Calderon Mavembo glänzend und in der 60. Minute, nachdem Pirmin Baumann im Sechzehner von den Beinen geholt wurde, hätten sich die Luzerner nicht beklagen können, wenn der Schiedsrichter auf den Penaltypunkt gezeigt hätte. In der 62. Minute fiel dann der nun verdiente Führungstreffer für Altdorf. Jessy Nimi setzte sich auf der rechten Seite durch, legte zurück auf Ali Mourad, der aus kurzer Distanz einschiessen konnte. Mourad führte auch die Entscheidung herbei, als er nachdoppelte und zum 3:1 einschiessen konnte.