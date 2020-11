Trainerlegende Der 72-jährige Erstfelder Geni Wipfli hat nach der Pensionierung zweimal «die Welt umrundet» Die Trainerlegende Geni Wipfli fuhr mit seinem Velo in zehn Jahren insgesamt 80'435 unfallfreie Kilometer.

Paul Gwerder 16.11.2020, 16.41 Uhr

Der 72-jährige Geni Wipfli aus Erstfeld hatte am vergangenen Wochenende allen Grund zum Feiern. «Trotz der Coronapandemie habe ich meine drei vorgenommenen Saisonziele erreicht: In zehn Jahren die Welt zweimal zu umrunden, jährlich mehr Kilometer mit dem Velo als mit dem Auto zu fahren und schliesslich auch noch in diesem Jahr die 8000er-Kilometergrenze geknackt», erzählte Wipfli am Sonntagabend bei einem kleinen Bier mit unserer Zeitung. «Ich hatte in dieser langen Zeit viele Schutzengel und deshalb habe ich mit meinen lieben Freunden und zusammen mit Pfarrer Viktor Hürlimann in der Jagdmattkapelle am Samstag dem Herrgott Danke gesagt.» Anschliessend wurde zusammen mit seiner Familie und seinen Velokollegen noch ein wenig gefeiert.

Geni Wipfli bei seiner sonntäglichen Ausfahrt vor der Ellbogen-Kapelle in Silenen. Bild: Paul Gwerder, Silenen, 15. November 2020

«Die Idee und mein geheimes Ziel, zweimal die Erde zu umrunden, kam mir vor vier Jahren», erinnerte sich Wipfli. Dieses Jahr wurde es ein wenig schwieriger, weil das beliebte Mallorca-Trainingslager das erste Mal bei seinen 20-maligen Teilnahmen ausfiel und auf das nächste Jahr verschoben werden musste. Und deshalb fehlten die dort gefahrenen 1000 Kilometer. Aus diesem Grund war Wipfli noch mehr in der Umgebung auf dem Velo anzutreffen.

«Lokomotive» ist im Notfall auch Servicemann

Häufig ist er allein auf seiner Lieblingsstrecke unterwegs, und zwar von seinem Wohnort nach Isleten–Attinghausen–Tellsplatte–Silenen und zurück nach Erstfeld. Dies ergibt genau 60 Kilometer. Oft trifft er auf seiner liebsten Runde durch das Urnerland auf andere Rennvelofahrer und da sei «Geni» immer erfreut, wenn es zu einem kleinen Schwatz kommt – und es sei erstaunlich, wie viele Menschen ihn kennen, denn fast alle Fussgänger und Velofahrer, die ihn irgendwo sehen, winken ihm freundlich zu. Mindestens einmal pro Woche begleiten ihn seine Velofreunde. Davon erwähnt er speziell seine «Lokomotive» Heinz Ziegler mit Jahrgang 1966, der im Notfall auch noch sein Servicemann und Mechaniker für das Velo ist. Über Geni Wipfli sagte Ziegler: «Geni ist ein herzenslieber Kollege, den ich seit Jahren kenne. Ich bin sehr gerne mit ihm unterwegs und auf dem Velo fährt er stets konzentriert und immer spitz an meinem Hinterrad im Windschatten.»

Auf der 135 Kilometer langen Strecke über den Sattel nach Ägeri–Steinhausen und Vitznau wird Wipfli meistens von seinen Kollegen begleitet. Kaum zu Hause angelangt, werden die gefahrenen Kilometer fein säuberlich in ein Büchlein eingetragen und jeweils zusammengezählt. So stand am Sonntagabend dort die Zahl von 80'435 unfallfrei gefahrenen Kilometern. «Es ist nicht immer einfach, zwischen Februar und November regelmässig auf das Velo zu steigen, denn bei kaltem und windigem Wetter macht es weniger Spass als bei schönem Sommerwetter», so Wipfli.

Speaker-Jubiläum auf der Rennbahn verschoben

Geni Wipfli kennt sich in der Radsportszene wie kein Zweiter aus und wird deshalb oft für die zahlreichen Sportanlässe als Speaker angefragt. Besonders weh tat ihm, dass er sein Zehn-Jahr-Jubiläum als Speaker auf der offenen Rennbahn in Zürich–Oerlikon um ein Jahr verschieben musste, da wegen des Coronavirus dort in diesem Jahr keine Rennen stattgefunden haben.

«Weil meine wöchentlichen Einsätze am Dienstag in Zürich nicht stattgefunden haben, hatte ich auch mehr Zeit für das Velofahren», so Wipfli. Und in diesem Jahr hätte es auch ein grosses Fest auf der Rennbahn gegeben, denn diese ist für insgesamt fünf Millionen Franken saniert worden.

Bruno Risi und Kurt Betschart betreut

Als Jugendlicher war Geni Wipfli ein mittelmässiger Rennvelo- und Radquerfahrer. Er stellte sich bald als Trainer beim VMC Erstfeld zur Verfügung. Seine grosse Zeit kam, als Bruno Risi und Kurt Betschart bei einem Kilometertest «entdeckt» wurden. Ohne den sportlichen «Vater», wie Geni Wipfli oft bezeichnet wurde, hätte es die späteren Grosserfolge der Erstfelder auf der Bahn wohl kaum gegeben. Im Jahr 1988 ging es dann so richtig los – wer hätte anfänglich gedacht, dass Betreuer Wipfli mit dem Duo Risi/Betschart 37 Sechstagerennen feiern wird? Rückblickend meinte Geni Wipfli: «Das schönste Erlebnis für mich war der Schweizer-Meister-Titel im Mannschaftsvierer des VMC Erstfeld und die Bronzemedaille von Bruno Risi an den Weltmeisterschaften in Kolumbien.»

Der ehemalige Chefvisiteur Geni Wipfli hatte die Idee, sämtliche Züge von einer zentralen Stelle aus zu überwachen und seither gilt er als Vater der Zugkontrolleinrichtung (ZKE) in Erstfeld. Am 1. September 2010 ist Wipfli als Leiter JZ-ZKE-Erstfeld vorzeitig pensioniert worden. Neben dem Velofahren bezeichnet sich Geni Wipfli als Familienmensch. Er ist sehr häufig mit seiner Frau Monika und den Kindern und Grosskindern auf einer seiner vielen Wanderungen anzutreffen.