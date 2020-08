Reportage Der Altdorfer Winzer Manuel Tresch darf auf grosszügige Ernte hoffen – und wappnet sich gegen tierische Räuber Auf dem Weingut Zum Rosenberg in Altdorf rüstet man sich nach einem guten Sommer für die letzten Hürden einer erfolgreichen Ernte – ein Augenschein. Christian Tschümperlin 20.08.2020, 05.00 Uhr

Für die Winzer im Kanton Uri ist es bislang ein gutes Jahr: «Wir sind wunschlos glücklich, es gab viel Regen, aber auch Sonne», sagt Manuel Tresch vom Weingut Zum Rosenberg ob Altdorf. Noch ist die Ernte aber nicht im Trockenen. Es sind die Vögel, die auf die zuckersüssen Trauben aufmerksam werden, wenn diese Mitte August ihren Farbumschlag vollziehen. Die Weissweintrauben werden gelblich und die Rotweintrauben werden blau. Deshalb bringen Tresch und sein elfköpfiges Team an diesem Morgen ihre Vogelschutznetze auf dem 1,3 Hektare grossen Weingut aus.

Manuel Tresch ist der Motor auf dem Weingut Zum Rosenberg. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 18. August 2020)

Manuel Tresch ist einer von schweizweit fünf «Rookies». Dabei handelt es sich um Winzer, deren Entwicklung vom Gourmetführer «Gault-Millau» mit grossem Interesse verfolgt wird. «Als Rookie erhält man die Chance, in die Rangliste der besten 125 ‹Gault-Millau›-Winzer aufgenommen zu werden», sagt Tresch. Ob dies gelingen kann, lässt der Altdorfer offen. «Wir fühlen uns durch die Auszeichnung auf jeden Fall auf unserem Weg bestätigt.»

Team kann Jahr für Jahr an Tempo zulegen

Es ist ein eingespieltes Team, das an diesem Morgen am Weingut Zum Rosenberg zusammenspannt. «Jedes Jahr werden wir etwas schneller», sagt einer der Arbeiter. Dies liegt wohl auch am Raupenfahrzeug mit hoher Stange, von dem aus sich das Vogelschutznetz problemlos abwickeln lässt – eine Eigenkonstruktion.

Auf dem Weingut unter dem Kapuzinerkloster haben Jahr für Jahr zwischen 7000 und 10'000 Flaschen Wein ihren Ursprung. Es sind aber nicht nur die Vögel, die einem Winzer die Ernte verderben können. Elisabeth Tresch und Margrit Lucchi bringen neue Wespenfallen an. «Die Wespen haben leider unser Weingut entdeckt», bedauert Manuel Tresch. Um diese in die Falle zu locken, mischt man eine Flüssigkeit aus Bier, Apfelsaft und etwas Essig in PET-Flaschen ab. Der Essig soll dazu dienen, dass die schützenswerten Bienen nicht in die Falle tappen.

Und dann ist da noch die Kirschessigfliege: «Von den Obstbauern, die ihre Ernste früher einbringen, wissen wir, dass die Kirschessigfliege dieses Jahr sehr präsent ist. Dagegen sind wir aber gewappnet», so der 37-Jährige. Zum Einsatz könne etwa eine feine Kalk-Schutzschicht kommen, die man auf die Trauben spritzt. Sie muss nach jedem Regen erneuert werden.

Der erste Jahrgang Wein von diesem Gut liegt 21 Jahre zurück. Damals kam der Pinot Noir aus dem Rosenberg auf den Markt. Drei Jahre später folge mit dem Diolinoir die zweite Rotweinsorte. Zudem werden auf dem Gut mit dem Pinot Grigio und dem Solaris zwei Weissweinsorten produziert. «Ich sammle konstant neue Erfahrungen, es ist ein stetes Bemühen um die Optimierung unseres Weines.» Dass Manuel Tresch den Status «Rookie», der jedes Jahr neu bestätigt wird, wegen einer Ernte wieder verlieren könnte, glaubt er nicht. «Sollte einmal etwas schiefgehen, würde sich einfach die Menge des von uns verkauften Weines reduzieren.» Die Trauben werden in Meilen bei Schwarzenbach Weinbau verarbeitet, wo Tresch ebenfalls tätig ist.

«Föhn ist für den Wein das, was für Asterix der Zaubertrank ist»

Tresch glaubt an den Standort Altdorf und ist davon überzeugt, dass Uri das Zeug zum Weinkanton hat. «Der Föhn ist für den Wein das, was für Asterix der Zaubertrank ist», sagt der Altdorfer mit einem Augenzwinkern. Er hofft nun auf einen Herbst ohne Hagel und mit viel Föhn und Sonne, damit die Trauben schön ausreifen können.