Der beste Urner Alpkäse kommt aus dem Bisistal Der Käse der Alp Galtenebnet hat den diesjährigen Urner Alpkäsewettbewerb gewonnen. 16.11.2020, 18.14 Uhr

(RIN) Seit über zehn Jahren sucht die Urner Alpkommission den besten Urner Alpkäse in einem Wettbewerb. Die diesjährige, zwölfte Ausgabe ging aufgrund der Coronakrise in einer etwas anderen Version über die Bühne.

Am Freitag, 16. Oktober, durften die Urner Alpkäserinnen und Alpkäser ihr bestes Stück Alpkäse bei der Bauernschule in Seedorf abgeben. Der Käse wurde kontrolliert und verschlüsselt einer dreiköpfigen Fachjury präsentiert. Diese hatte dabei 22 Urner Alpkäse bewertet und rangiert. Die beliebte Publikumsdegustation im Tellpark in Schattdorf sowie die Prämierung konnten dabei nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Die Käserinnen und Käser wurden auf dem Postweg über ihr Resultat informiert.

«Käsequalität vom Sommer 2020 ist sehr gut»

Die Fachjury zeigt sich in ihrer Mitteilung zufrieden: «Die Käsequalität der eingereichten Urner Alpkäse vom Sommer 2020 ist sehr gut.» Für die Jury sei es dabei nicht einfach gewesen, den besten Alpkäse ausfindig zu machen. «Auch weil die Qualität der Käse so ausgeglichen und gut ist, konnten wir es nicht vermeiden, dass einige Käse auf den gleichen Rang gekommen sind», heisst es in der Mitteilung. «Herzliche Gratulation allen Alpkäsern, macht weiter so!»

Auf den ersten Rang hat es der Käse der Alp Galtenebnet geschafft von Alois Schuler und Annemarie Arnold. Den zweiten Rang teilen sich zwei punktegleiche Käser: Felix Püntener und Pius Püntener, beide von der Alp Waldnacht. Weitere Anerkennungen gingen an die Alp Spilau-Seeli, die Alpkäserei Sittlisalp, Alpkäserei Urnerboden, Alp Urnerboden/Bödmer, Alp Steinebnet/Surenen sowie nochmals an die Alp Galtenebnet.