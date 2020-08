«Der fidele Bauer» setzt Schlusspunkt auf dem Pilatus Die Schauspieler und Helfer der Operette «Der fidele Bauer» besuchen als Dankesreise gemeinsam den Pilatus Kulm. Georg Epp 18.08.2020, 15.00 Uhr

Mit dem Motorschiff Cirrus vor der Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Pilatus: Die Dankesreise für alle Schauspieler der Operette. Bild: Georg Epp

(Alpnachstad>, 15. August 2020)

Fast ein Jahr ist es her seit der Dernière der Operette «Der fidele Bauer». Nun organisierte das OK, mit Isidor Baumann an der Spitze, die verdiente Dankesreise aller beteiligten Laienschauspieler und Helfer mit dem Ziel Pilatus Kulm. Bei herrlichem Wetter startete man am vergangenen Samstag, 15. August, in Flüelen mit dem Extraschiff Cirrus der SGV Richtung Alpnachstadt. Ein ausgedehnter und reichhaltiger Brunch stärkte die gut gelaunte «Bauerfamilie» auf dem Vierwaldstättersee.