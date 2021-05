Wassen Der Grüne Bruch beschenkt die Schiesskommission des Urner Jägervereins Der aufgelöste Verein Der Grüne Bruch hinterlässt der Schiesskommission 2000 Franken. Georg Epp 07.05.2021, 13.40 Uhr

Ende 2020 wurde der Verein Der Grüne Bruch aufgelöst. Anlässlich des Freundschaftsschiessens vom Samstag, 1. Mai, beschenkte der letzte Präsident Max Baumann die Schiesskommission des Urner Jägervereins mit 2000 Franken, zweckgebunden für die Speaker- und Audioanlage im Jagdschiessstand Standel in Wassen. Das Restvermögen des Vereins Der Grüne Bruch wurde damit sinnvoll eingesetzt.

Max Baumann (links) überreicht Kilian Lagnaz, dem Präsidenten der Schiesskommission, die offizielle Schenkungsurkunde. Bilder: Georg Epp (Wassen, 1. Mai 2021)

Die Speaker- und Audioanlage wurde nötig, um die Corona-Auflagen des BAG zu erfüllen, Schützen konnten damit aufgerufen werden und die Anzahl Personen im Schiessstand somit beschränkt gehalten werden. Der Schweizerische Grüne Bruch wurde im Jahr 1980 gegründet mit den beiden Sektionen Ost und West. Die unabhängige Vereinigung von Waidmännern, Jagd- und Naturfreunden hatte als oberstes Ziel mit jährlichen Wanderungen, Familienplausch, Geselligkeit und Kameradschaft zu pflegen und auch jährlich ein Grün-Bruch-Schiessen zu organisieren.

Beide Sektionen kämpften seit vielen Jahren mit Nachwuchsproblemen und die Bereitschaft, ein Vorstandsamt zu übernehmen, sank beinahe auf null. Vor der Auflösung zählte die Sektion Ost noch 47 und die Sektion West noch 28 Vereinsmitglieder. Im Herbst vergangenen Jahres lösten sich nun die beiden Sektionen auf, die entstandenen Freundschaften wollte man aber unbedingt beibehalten.

Kurt Waser siegt überlegen

Am vergangenen Samstag also trafen sich trotz nasskalten Wetters 31 Jagdschützinnen und -schützen, um in freundschaftlichem Wettstreit ihre Treffsicherheit zu beweisen. Eingeladen waren alle ehemaligen Grüne-Bruch-Mitglieder, eine Berner Jagdgruppe der Sektion West sowie die «Spitzenegg-Schnäbeli»-Jagdgruppe. Gefordert wurden im Kugelprogramm 5 Schuss auf die Gamsscheibe in 10er-Wertung und 10 Schuss Schrot auf dreiteiligen Kipphase.

Die besten Ergebnisse am Grün-Bruch-Freundschaftsschiessen erreichten: Franz Felder (2.), Sieger Kurt Waser, Gustav Gisler (3.) sowie die beste Dame Nancy Esslinger (v.l.n.r.).

Das mögliche Maximum von 80 Punkten verfehlte der überlegene Sieger Kurt Waser aus Altdorf lediglich um drei Zähler. Er distanzierte damit Franz Felder aus Entlebuch bereits um vier und Gustav Gisler aus Bürglen um fünf Punkte. Nancy Esslinger aus Altdorf war beste Dame mit ausgezeichneten 71 Zählern. Bester Berner Gast wurde Bruno Sommer, Hasle b. Burgdorf mit ebenfalls 71 Punkten. Den Beweis, dass man auch in hohem Alter noch ausgezeichnete Ergebnisse erreichen kann, lieferte einmal mehr der 89-jährige Franz Emmenegger aus Engelberg mit ebenfalls 71 Punkten. Im Kugelprogramm erreichten gleich sieben Schützen das Maximum von 50 Punkten, angeführt von Max Baumann, Franz Felder und Nancy Esslinger mit je fünf Mouchen.

Das Schrotprogramm selektionierte wie üblich stärker, hier war Kurt Waser mit 27 Punkten bester Schütze vor Toni Hirsler, Seewen mit 25 Zählern. Trotz nasskalten Wetters im gedeckten Aussenbereich genossen die Jagdschützinnen und Jagdschützen die Geselligkeit und tauschten Erinnerungen aus früheren Zeiten aus. Allgemein hofft man, dass auch ohne Verein die Freundschaften aufrechterhalten bleiben und ein regelmässiges Treffen möglich wird. Am Absenden stand die Geschenkurkunde-Übergabe von Max Baumann an Kilian Lagnaz, den Präsidenten der Schiesskommission im Mittelpunkt. Er bedankte sich für die Schenkung, damit kann die wichtige Audioanlage für den Aussenbereich definitiv realisiert werden.