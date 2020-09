Der Hochwasserschutz beim Efibach in Silenen wird verbessert Für insgesamt rund zwei Millionen Franken werden im kommenden halben Jahr Schutzmassnahmen umgesetzt. 07.09.2020, 17.33 Uhr

In Zukunft sollen Hochwasser beim Elfibach verhindert werden. Archivbild: Urs Hanhart

Die Baudirektion Uri verstärkt beim Efibach gemäss einer Mitteilung in Silenen den Hochwasserschutz. In der Vergangenheit sei es beim Efibach immer wieder zu grossen Murgängen gekommen, welche die darunterliegenden Siedlungen, Strassen und die Gotthardstrecke der SBB stark beschädigt hätten. Die Hauptursache der Geschiebemengen im Efibach liege in den Bergsturzablagerungen auf der Höhe des Efitalbergs. Bei starken Regenfällen oder bei einem Ausbruch des Seewlisees sei es möglich, dass durch diese Gebiete grosse Geschiebemengen mobilisiert werden.