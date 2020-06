Der kapitale Fehler einer Pionierin: Wie die Ersparniskasse Uri Anfang des 20. Jahrhunderts in die Krise stürzte Die Industrialisierung im Gotthard-Kanton wird für die Ersparniskasse Uri zum Albtraum. Fast treibt sie den Kanton in den Ruin. Doch beherztes Eingreifen verhindert ein Fiasko. Eine Schadensbilanz des guten Willens. Christian Tschümperlin 30.06.2020, 05.00 Uhr

So fuchsteufelswild hatte Resi, die Serviertochter im «Löwen», Josef Gamma noch nie erlebt. Er, der sonst still und genüsslich seinen Kaffee Träsch schlürfte, fluchte, was das Zeug hielt: «Saubande, Gauner und Betrüger», lärmte er ungehalten drauflos. Endlich, nach geduldigem Zureden, konnte sich Resi einen Reim machen, warum Josef Gamma derart erregt war. Er war am Morgen zur Ersparniskasse Uri gerannt, um seine mühsam zusammengesparten 1800 Franken zu sichern. Die Kasse jedoch zahlte ihm nur 1000 Franken aus und vertröstete ihn auf später. «Dann stimmt es halt doch», polterte Josef Gamma und schlug mit der Faust derart kräftig auf den Tisch, dass sich Resi fluchtartig hinter das Buffet verkroch. So stellt sich der Autor, Historiker und Alt-Regierungsrat Stefan Fryberg die Geschehnisse rund um die Krise der Ersparniskasse Uri vor. Was ist geschehen?

Die Schalterhalle vor dem Umbau des Von-Roll-Hauses 1954, in dem die Urner Kantonalbank einquartiert war. Bild: Urner Kantonalbank

1837 gründet die Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Uri die Ersparniskasse Uri. Das hehre Ziel: Der ärmeren Bevölkerung das Sparen ermöglichen. So schreibt die Gesellschaft 1838 im «Wochenblatt von Uri»: «Hier findet der ersparte Angster des treuen Knechts, der fleissigen Dienstmagd einen Zufluchtsort. Ohne diesen würde er ganz gewiss entweder brachliegen oder gar wieder leichtsinnig vergeudet werden. So aber mehrt er sich, für den Notfall aufgehoben von Tag zu Tag.»

Landwirtschaft mit spärlichen Erträgen

Für die Politik ist der Vorgang zunächst ein Segen, sind Menschen mit Ersparnissen im Alter oder bei Krankheit für die Gesellschaft doch keine so grosse Bürde. Die Umstände sind damals alles andere als einfach, wie man im Jubiläumsmagazin der Urner Kantonalbank (UKB) erfährt. Viele Urner leben noch von der Landwirtschaft, die nur wenig einbringt. Entsprechend bescheiden fallen die Renditen der Ersparniskasse aus. Deshalb vertraut die Gemeinnützigen Gesellschaft im Oktober 1848 mit Zustimmung des Landrates die Bank kantonalen Händen an.

Statuten der Ersparniskasse Uri. Bild: Urner Kantonalbank

Die Vorzeichen stehen günstig: Im Zuge der Industrialisierung wird der Kanton Uri vom Aufschwung erfasst. Es siedeln sich einige Industriebetriebe an: 1896 die Eidgenössische Munitionsfabrik im Schächenwald, 1901 die Elektrochemische Fabrik in Gurtnellen und 1909 das heute als Dätwyler Holding AG bekannte Unternehmen mitten in Altdorf. Die Elektrifizierung des Alltags schreitet voran, ab 1907 werden Wasserkraftwerke für die Gotthardbahn-Gesellschaft geplant, wie die Schweizerische Bauzeitung berichtet. Es boomt der Tourismus. So verwundert es wenig, dass sich die Verantwortlichen der Ersparniskasse Uri vom grossen Aufbruch blenden lassen: Sie beginnen, sorglos Kredite zu vergeben. Noch ahnt niemand das Verhängnis, in das sie den Kanton Uri damit führen würden.

Der Glaube ist grösser als die Vorsicht

Ab 1904 steckt die Bank ihr Geld in zahlreiche Betriebe und erbt 1910 als Folge eines Konkurses die Liegenschaft der Spinnerei Schappe & Cordonett in Altdorf, wie Kurt Zurfluh in «Steinige Pfade» schreibt. Zwar wird die Spinnerei unter neuer Leitung weitergeführt, die Rückkehr in die schwarzen Zahlen bleibt ihr aber verwehrt. Um die schweizerischen Draht- und Gummiwerke in Altdorf ist es nicht besser bestellt: Aus einer Fusion der Zürcher Draht- und Kabelwerke mit der Isola & Charta Altdorf hervorgegangen, arbeitet das in der Parketterie Hefti & Fils tätige Unternehmen von Anfang an mit Verlusten. Man glaubt aber an die Lebensfähigkeit des Unternehmens und gewährt eine Stundung.

Banknoten der Ersparniskasse Uri. Bild: Urner Kantonalbank

All dies schlägt sich in einem Liquiditätsengpass bei der Ersparniskasse nieder. Bis 1907 hat diese noch selber Banknoten gedruckt. Nun gibt es nur noch einen Ausweg: Der Landrat muss das Dotationskapital erhöhen – 1910 von 750'000 auf 1,3 Millionen und drei Jahre später gar auf 3 Millionen Franken.

Es brodelt die Gerüchteküche

Ende 1912 beginnen die Urner die herannahende Krise zu wittern. Noch sind die Gerüchte vage. Doch im Februar 1913 verdichten sich die Warnzeichen: Selbst die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet inzwischen von unseriösen Praktiken bei der Ersparniskasse Uri. Bankdirektor Jean Hubli beschuldigt zwei vor Kurzem fristlos entlassene Bankangestellte, üble Gerüchte in die Welt gesetzt zu haben, schreibt Stefan Fryberg im UKB-Jubiläumsmagazin.

Der Vertrauenskrise tun die Anschuldigungen des Bankdirektors keinen Abstrich. Zu einem Politikum wird im Januar 2014 das Engagement für die im Bau befindlichen Schöllenenbahn. Der Landrat übt sich in hitzigen Diskussionen und die «Gotthard-Post» meint: «Obergerichtspräsident Arnold fand den Bericht des Regierungsrates etwas verschleiert und verlangte mit Dr. Müller, Altdorf, offenen Aufschluss, da das Misstrauen rege sei.» Die liberale Zeitung nannte als Sündenbock «die bei uns allmächtige konservative Partei», wie man in «Steinige Pfade» weiter erfährt. Inzwischen übersteigen die Investitionen der Ersparniskasse in die Schöllenenbahn eine Million Franken in Aktien und Obligationen, was die «Gotthard-Post» zur Feststellung veranlasst, dass der Kanton Uri zu einer Staatsbahn gekommen sei.

Dem Kanton droht der Ruin

Im März 1914 will die Bank reinen Tisch machen: Sie beauftragt die Schweizerische Revisionsgesellschaft mit der Überprüfung des Unternehmens. Drei Wochen später liegt der Bericht vor. Das Ergebnis ist ein Debakel: Die Bank sei mit über 6 Millionen Franken Schulden so gut wie bankrott und dies drohe auch den Kanton in den Ruin zu treiben. Nun offenbart sich der Fluch der achtlosen Kreditvergabe vor allen Augen.

Die Urner ergreift eine Höllenangst. Im Mai 1914 kommt es zu einem Run auf die Ersparniskasse. Innerhalb zweier Tage werden 120'000 Franken abgehoben. Die Auszahlungsbeträge müssen drastisch beschränkt werden.

Doch die Rettung naht: Der Verband der Schweizerischen Kantonalbanken gewährt der Ersparniskasse einen Überbrückungskredit von 4 Millionen Franken, der Zusammenbruch der Bank ist abgewendet. Anfang Juni 1914 wird Bankdirektor Jean Hubli entlassen und landet gar im Gefängnis, zwei mitverantwortliche Regierungsräte nehmen den Rücktritt.

Neubeginn nach Fiasko

Die Krise ist kaum verebbt, da schlägt die Geburtsstunde der Urner Kantonalbank: An der gut besuchten Landsgemeinde vom 2. Mai 1915 in Schattdorf wird mit überwältigendem Mehr das neue Kantonalbankgesetz angenommen, mit der die Ersparniskasse in eine Kantonalbank übergeführt werden soll. Es dauert nur wenige Wochen bis die Urner Kantonalbank in den Räumlichkeiten der dahingeschiedenen Ersparniskasse den Neubeginn probt.

Aber noch drückt der Schuldenschuh: Und so kommt es im Herbst 1915 zu einer Bankenrettung, wie man sie sonst nur aus der jüngeren Schweizer Geschichte zu kennen glaubt (siehe Interview mit UKB-CEO Christoph Bugnon). Die Bundesversammlung erklärt sich einstimmig bereit, das Darlehen des Verbandes schweizerischer Kantonalbanken in eine Anleihe von 5 Millionen Franken umzuwandeln.

Auch die politisch verordnete Austerität ist keine Schöpfung des 21. Jahrhunderts: Die Landsgemeinde erhöht im Nachgang der Ersparniskasse-Krise die Steuern, Regierung und Landrat setzten ein rigoroses Sparprogramm um. Doch die Urner haben Glück im Unglück, wie im UKB-Jubiläumsmagazin dargelegt wird: Der Kanton kann Adolf Dätwyler für 2,25 Millionen Franken das Aktienkapital der Schweizerischen Draht- und Gummiwerke AG verkaufen, in deren Besitz dieser nach dem Zusammenbruch der Ersparniskasse Uri gelangt war. Ein schöner Batzen Geld, mit dem der Urkanton einen Teil seiner Schulden beim Bund begleichen kann.