Der Klimawandel erhöht die Naturgefahren auch in Uri Beim zweiten Klimaworkshop in Schattdorf lag der Fokus auf den Naturgefahren und den Massnahmen, die auf kantonaler Ebene dagegen ergriffen werden. Urs Hanhart 20.11.2020, 17.19 Uhr

Lukas Eggimann, Naturgefahrenbeauftragter des Kantons Uri, bei seinem Referat am Workshop zum Klimawandel. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 18. November 2020)

Vor ziemlich genau einem Jahr lancierte die Umweltdirektion eine Workshopreihe zur Klimawandelproblematik. Lanciert wurde dabei ein Dialog zwischen den Gemeinden und dem Kanton. Am ersten Workshop wurde das Thema «Niederschlagsreichere Extremereignisse mit möglichen Folgen von vermehrten Hochwassern und Steinschlagereignissen» von den Gemeinden priorisiert. Nun trafen sich Gemeindevertreter am vergangenen Mittwoch wiederum in Schattdorf zu einem zweiten Workshop. Im Zentrum standen Naturgefahren und der Einfluss des Klimawandels auf Starkniederschläge. Der Workshop führte in die Thematik ein, zeigte die bestehenden Aktivitäten des Kanton Uri im Umgang mit Naturgefahren auf und bot eine Plattform für den Austausch unter den Gemeinden und mit dem Kanton. SVP-Regierungsrat Christian Arnold sagte in seiner Begrüssung:

«Das Thema Klimawandel ist mir ein Anliegen, auch wenn der eine oder andere vielleicht aufgrund meiner parteipolitischen Ausrichtung etwas staunen mag.»

Zur Begründung führte er gleich mehrere Punkte an: «Ich war und bin – zumindest teilweise – immer noch Landwirt und weiss deshalb, dass man mit den natürlichen Ressourcen aus Rücksicht auf die nächste Generation sorgfältig umgehen sollte. Deshalb befürworte ich sinnvolle Bestrebungen zum Erhalt und zur Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen. Das Klima mit seinen Risiken und Chancen wird für unseren Kanton und die Schweiz an Bedeutung gewinnen. Eine intakte Umwelt bringt Lebensqualität und Wohlbefinden.»

Allerdings werde dieses Thema viel zu emotional diskutiert und verpolitisiert. «Es muss uns gelingen, in den nächsten Jahren das Thema Klimawandel wieder auf eine sachliche und damit fachliche Ebene zu bringen», betonte Arnold. Eigenverantwortung und gesundes Masshalten werde auch für Uri das beste Rezept sein für eine zukünftige Umwelt- und Klimapolitik. Verbote und Erziehungszwang vom Staat verordnet seien schlechte Ratgeber. Uri habe in der Vergangenheit schon viel im Bereich Umwelt- und Klimapolitik gemacht. «Ich bin aber auch überzeugt, dass es bei uns noch Potenzial für Optimierungsmöglichkeiten gibt. Daran sollten wir in Zukunft gezielt arbeiten», so der Umweltdirektor.

Trockenere Sommer und schneearme Winter

In seinem Referat berichtete Andreas Fischer von Meteo Schweiz über die Auswirkungen des Klimawandels und spezifisch die erwartete Entwicklung der Extremereignisse im Urnerland. Sein Fazit: «Der Klimawandel ist auch im Kanton Uri deutlich spürbar und wird sich auch in Zukunft weiter verstärken. Trockenere Sommer, heftige Niederschläge, mehr Hitzetage und schneearme Winter sind die absehbaren Folgen eines ungebremsten Klimawandels in der Schweiz.» Fischer unterstrich, dass mit konsequentem Klimaschutz zwei Drittel der Erwärmung und schlimmere Auswirkungen vermeidbar wären. «Bei einer weltweiten Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens würde die Temperatur in den nächsten Jahrzehnten zwar ebenfalls ansteigen. Sie würde sich aber stabilisieren und Ende Jahrhundert nur bei einem Grad mehr als bei vier Grad mehr liegen. Das ist eine drastische Differenz und zeigt, dass sich ein weltweiter Klimaschutz lohnen würde, auch für die Schweiz und den Kanton Uri», erläuterte der Meteo-Schweiz-Experte.

Andreas Fischer von Meteo Schweiz hielt ein Inputreferat am Workshop zum Klimawandel. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 18. November 2020)

Alexander Imhof, Vorsteher Amt für Umweltschutz, wies darauf hin, dass es Klimawandel schon immer gegeben habe. Der Unterschied zu früher sei allerdings, dass in der heutigen Zeit die Klimaveränderung sehr schnell verlaufe und die Gesellschaft viel verletzlicher sei. Es gelte, global zu denken, aber lokal zu handeln. Die Klimastrategie des Kanton Uri beinhalte die beiden Handlungsfelder Verminderung und Anpassung.

Gefahr von neuen Prozesskombinationen

Lukas Eggimann, Naturgefahrenbeauftragter des Kantons, und Herbert Duss, Projektleiter Hochwasserschutz, illustrierten anhand von eindrücklichen Beispielen die Naturgefahrensituation im Kanton Uri. Die Experten gehen davon aus, dass mit dem Klimawandel Murgänge, Hangrutsche und Felsstürze, vor allem in Lagen ab 2500 Metern, zunehmen werden. «Bei den Lawinen ist die Entwicklung noch ungewiss. Wahrscheinlich wird es mehr Nass- und Gleitschneelawinen geben», erklärte Eggimann, und er fügte noch an:

«In Zukunft könnten vermehrt Prozesskombinationen auftreten. Beobachtet werden auch neue Ereignisse. So können sich beim Rückgang der Gletscher Seen bilden, die neben Naturschönheiten auch neue Gefahren bringen.»

Als Beispiel führte er das Griss-Seeli im Klausenpass-Gebiet an, das vor zwei Jahren ausbrach und auf dem Urnerboden grosse Hochwasserschäden verursachte.

Massnahmen gegen zunehmende Naturgefahren müssen gemäss den kantonalen Experten sowohl bei der Planung wie auch der Notfallorganisation ansetzen. Neben den Schutzbauten seien vermehrt raumplanerische Massnahmen gefragt. Das heisse, es müssten Korridore im Gelände offen gelassen werden, in denen bei einem Extremereignis Wasser und Geschiebe abfliessen kann. Als zentral wird die Zusammenarbeit mit den lokalen Führungsstäben und Feuerwehren erachtet.

Bei der 2011 vom Regierungsrat verabschiedeten Strategie «Umgang mit dem Klimawandel» hat das Amt für Umweltschutz die Koordinationsfunktion inne. Dabei wird sowohl die sektorübergreifende Zusammenarbeit der kantonalen Fachstellen sowie die Kooperation mit Gemeinden und weitere Interessengruppen in Uri gefördert. Die jährlichen Workshops unter dem Titel «Anpassung an den Klimawandel – Dialog mit den Gemeinden» sollen Teil einer langfristigen Zusammenarbeit sein.