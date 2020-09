Alter Sustenweg im Meiental: Der lange Weg zur Sanierung zahlt sich aus Der historische Sustenweg wurde für 580000 Franken erneuert. Behördenmitglieder nahmen gestern einen Augenschein. Christian Tschümperlin 25.09.2020, 05.00 Uhr

Baugruppenleiter Peter Jauch steht vor einer der vielen Bachrinnen am Alten Sustenweg, die er und seine Mannschaft in den vergangenen vier Jahren saniert haben. Er war draussen bei Regen und Sturm. «Es sind extreme Wetterverhältnisse im Gebirge.» Die grösste Herausforderung im Meiental sei aber die Zugänglichkeit mit den Maschinen gewesen. Trotzdem ist er froh, über modernes Gerät verfügen zu können. «Es wird nicht mehr so viel Handarbeit verlangt wie damals, als der Weg gebaut wurde.»