Der Musikverein spielt ein Konzert nur mit Originalwerken Der Musikverein Seedorf präsentiert mit dem Jahreskonzert und «Wind and Voice» zwei spezielle Auftritte. 12.02.2020, 05.00 Uhr

Der Musikverein Seedorf an einem Konzert im vergangenen Frühling. Bild: PD

(pd/ml) Zufrieden konnte Präsident Wädi Wipfli an der Generalversammlung des Musikvereins Seedorf am Samstag, 8. Februar, auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken. «Besonders eindrücklich ist für mich immer das Konzert in der Klosterkirche St.Lazarus und die Gastfreundschaft der Schwesterngemeinschaft.» Auch Dirigent Michel Truniger sprach von einem erfolgreichen Jahr: «Beim Frühlingskonzert konnten wir uns durch die Gemeinschaftskonzerte mit Seelisberg und Schattdorf nicht nur als gute Gastgeber präsentieren, sondern auch den Austausch mit anderen Musikvereinen pflegen.»