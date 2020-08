Der Riedberg ob Erstfeld und die Schafe sind sein Leben Oberhalb von Erstfeld, auf 1200 Metern über Meer, ist Paul Zgraggen mit seiner Frau Lini im Sommer daheim. Die beiden blicken zurück und sprechen über schlechte Kleidung im Winter, geteilten Betten und ihre Leidenschaft. Paul Gwerder 13.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hoch über Erstfeld, auf 1200 Metern über Meer, liegt gegenüber dem Schwandiberg, auf der westlichen Talseite, an prächtiger Lage der Riedberg. Diesen Ort erreicht der Wanderer auf einem schönen Waldweg, der bis zur Lichtung Hoferli (947 Meter über Meer) geht und von dort auf einen steilen Wanderweg.

Paul Zgraggen liebt die Schafe und schaut während des Sommers zu ihnen. Bild: Paul Gwerder, 5. August 2020

An einem Mittwochvormittag sitzen kurz vor dem Mittagessen der 85-jährige Paul Zgraggen mit seiner Ehefrau Lini und einigen Familienangehörigen vor dem zweistöckigen Haus, welches im Jahr 1976 das alte Elternhaus ersetzte. Als endlich ein Wanderer auftaucht, wurde dieser mit offenen Armen empfangen und erhielt ohne zu fragen einen Kaffee. Das Ehepaar Zgraggen ist bekannt für seine grosse Gastfreundlichkeit. Dazu sagt Lini Zgraggen: «Es kommt hier sehr selten jemand vorbei und dann sind wir froh, wenn wir diese Leute bei uns begrüssen können». Es sei schade, dass nicht mehr Wanderer auf den Riedberg kommen, denn von hier führt der Bergwanderweg auf das Vorderarni oder es gibt zahlreiche Hochtouren, die von dort möglich sind. Dieses Jahr ist das Ehepaar Zgraggen vom 12. April bis ungefähr Mitte September ununterbrochen auf dem Riedberg. «Da bin ich aufgewachsen, hier habe ich meine Wurzeln und vermisse überhaupt nichts – und da hat es mir immer gefallen», sagt der braungebrannte Paul Zgraggen. «Wichtig ist für mich, dass meine gute Frau ebenfalls gerne und zufrieden auf dem Riedberg ist. Die beiden Söhne bringen regelmässig frisches Brot und die nötigen Lebensmittel, die wir bei ihnen bestellen.»

«Wir hatten nichts anderes gekannt»

«Ich bin hier aufgewachsen und vom Berg in die Schule gegangen. Es war hart, denn es war ein sehr beschwerlicher und langer Schulweg hinunter nach Erstfeld, aber wir haben ja nichts anderes gekannt», erinnert sich Paul Zgraggen. «Ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen, auch wenn ich im Winter wegen der schlechten Kleidung und alten Schuhe häufig arg gefroren habe und am Morgen in der Früh von zu Hause weg musste und erst wieder nachts daheim war.»

Die Familie hilft auf dem Riedberg beim Heuen – Lini Zgraggen (ganz links) und ihre beiden Söhne mit Schwiegertochter Brigitte. Bild: Paul Gwerder, 5. August 2020

Das Haus bestand anfänglich nur aus der Stube, einem Schlafzimmer und der Küche. «Das Bett mussten vier Knaben miteinander teilen, da sonst kein Platz da war», so Paul Zgraggen. Später baute Vater Zgraggen auf der nördlichen Seite einen kleinen Anbau und damit gab es etwas mehr Platz für die elf Kinder. Geld hätten sie kaum gehabt, denn nur durch den Verkauf von ein paar Schafen oder Ziegen kam «etwas herein». «Einen willkommenen Nebenverdienst erzielten wir durch den Alpenrosenverkauf im Frühjahr und im Sommer konnten wir Heidelbeeren im Dorf verkaufen –dies war ein grossartiger Zustupf, auch wenn wir für das Bündel Alpenrosen nur 50 Rappen erhielten», erinnert sich Paul Zgraggen.

Die Liebe zu den Schafen

«Ich habe eine Riesenfreude an den Schafen, denn ohne sie wäre es mir vielleicht langweilig hier auf dem Berg und ich habe damit eine Aufgabe», meint Zgraggen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Es weiden nicht immer gleich viele Schafe auf dem Riedberg, zurzeit sind das nur gerade 22, es seien aber auch schon 50 Tiere in diesem Jahr dort gewesen. «Am meisten Arbeit haben wir im Frühjahr und im Herbst, denn zu dieser Zeit müssen wir ‹haagä› und das auf etwa 2 Kilometer langer Strecke und alle 5 bis 6 Meter muss ein ‹Hagstäckä› eingeschlagen werden», sagt Zgraggen, der immer noch gut auf den Beinen ist, aber trotzdem auf die Hilfe seiner beiden Söhne angewiesen ist.

Der Zaun diene dazu, dass die Tiere nicht davonlaufen können und sei weniger ein Schutz gegen den Wolf. «Bis heute hatten wir Glück vor dem Wolf, vielleicht auch deswegen, weil wir jeden Tag hier sind. Und den ‹Tryychäli›, den die Schafe tragen, messe ich grosse Bedeutung zu, denn ich glaube, dass diese den Wolf eben ein wenig abhalten – beweisen kann ich dies allerdings nicht», so der Schafhirt. «Ein kleiner ‹Plätz› unseres 5 Hektaren grossen Berges wird immer von Hand ‹g’häiwät›, damit es auch genügend Futter bei einer Schlechtwetterperiode für die Schafe gibt.

Paul Zgraggen verbringt jeden Sommer auf dem Riedberg, da wo er aufgewachsen ist. Bild: Paul Gwerder, 5. August 2020

Von 1967 bis 1993 hat Paul Zgraggen vorwiegend beim Weichenunterhalt im Bahnhof Erstfeld gearbeitet. «Diese Arbeit kam mir sehr entgegen, denn ich hatte meistens Frühdienst», sagt Paul Zgraggen. «Und so hatte ich am Nachmittag Zeit, um im Riedberg nach den Schafen zu sehen oder dort etwas zu arbeiten.»