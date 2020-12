Dezember-session Der Urner Landrat berät über viel Geld – Defizit steigt weiter an Neben dem Budget für das kommende Jahr befindet das Parlament am Mittwoch über den Spitalkredit, über einen Verpflichtungskredit für die Mittelschule sowie über vier Vorschusskredite. Markus Zwyssig 14.12.2020, 16.00 Uhr

Eines der Urner Grossprojekte: Die Entwicklungen rund um den Kantonsbahnhof. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Oktober 2020)

Das Budget des Kantons Uri für das kommende Jahr schliesst inzwischen bei einem Aufwand von 441 Millionen Franken und einem Ertrag von 431,5 Millionen Franken mit einem Defizit von 9,5 Millionen Franken. Ursprünglich lag das Minus bei 7,9 Millionen Franken, dies bei Einnahmen von 431,6 Millionen und Ausgaben von 439,5 Millionen. Berücksichtigt wurden verschiedene nachträgliche Anträge der Direktionen. Einige wesentliche Verschiebungen betreffen die finanziellen Auswirkungen der Coronamassnahmen. Zudem stellt die Landrätliche Finanzkommission zwei Anträge. Gefordert wird einerseits, dass der Winterdienst aufgestockt wird. Statt 800'000 Franken sollen im Budget eine Million Franken eingesetzt werden. Gestrichen werden soll andererseits die Budgetposition von 160'000 Franken für das Sechseläuten. Der Traditionsanlass findet im kommenden Jahr aufgrund der Coronapandemie nicht statt.

Grossprojekte belasten die kommenden Abschlüsse

Im Finanzplan 2021 bis 2024 sind die Zahlen der erwarteten Ergebnisse rot. Diese reichen bei weitem nicht aus, um die Nettoinvestitionen selber zu finanzieren. Die geplanten 197,2 Millionen Franken müssen wegen des negativen Selbstfinanzierungssaldos praktisch vollständig fremdfinanziert werden. «Die erwarteten Abschlüsse sehen nicht gut aus», sagt denn auch Finanzdirektor Urs Janett. Zurückzuführen sei dies auf die Umsetzung von Grossprojekten: Insbesondere der Neubau des Kantonsspital und die Entwicklung rund um den neuen Kantonsbahnhof. Einen negativen Einfluss auf das Budget hat auch der erneute Rückgang der Zahlungen an Uri beim Nationalen Finanzausgleich (NFA).

Der Landrat berät zudem über den Wirkungsbericht des Finanz- und Lastenausgleichs zwischen dem Kanton Uri und den Urner Gemeinden für die Jahre 2016 bis 2019. «Trotz schlechter Zahlen sieht es danach aus, dass sich die Gemeinden in den kommenden vier Jahren nicht an einem Spar- und Massnahmenpaket mit zu beteiligen haben, da die Schuldenbegrenzung nicht verletzt wird», so Janett.

Grossprojekt Kantonsspital: Jetzt ist das Ausmass des Neubaus ersichtlich. Bild: PD

Kredite für das Kantonsspital und die Mittelschule

Dem Kantonsspital Uri soll als Vergütung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen für das Jahr 2021 ein Kredit von pauschal 4,9 Millionen Franken gewährt werden. Zudem werden für das erste Halbjahr 2021 als Abgeltung der Vorhalte- und Infrastrukturleistungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Covid-19-Pandemie 443'000 Franken in Aussicht gestellt. Für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie an der Kantonalen Mittelschule Uri soll ein Verpflichtungskredit von 372'000 Franken bewilligt werden.

Dem Landrat werden vier Vorschusskredite zur Kenntnisnahme unterbreitet. Drei davon beschäftigen sich mit dem Hochwasserereignis vom 3. Oktober. Dabei geht es um Massnahmen an den Passstrassen (70'000 Franken), in den Gemeinden Altdorf, Andermatt, Attinghausen, Gurtnellen, Realp, Seedorf und Wassen (580'000 Franken) sowie um die Schwemmholzentsorgung (200'000 Franken). Und schliesslich sind es 225'000 Franken für Massnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus.

Die Berichterstattung der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz zum Leistungsauftrag 2016 bis 2019 wird dem Landrat zur Kenntnisnahme unterbreitet, ebenso das Regierungsprogramm 2020 bis 2024. Vorgelegt werden dem Landrat die jährlichen Berichterstattungen der interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommissionen des Konkordats des Laboratoriums der Urkantone sowie der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch. Zudem wird die jährliche Berichterstattung der Spitalkommission behandelt.

Beraten werden vier Vorstösse: Parlamentarische Empfehlung von Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) zur Planung der neuen West-Ost-Verbindung und den Missständen in der Verkehrsführung in Schattdorf; Interpellation von Pascal Arnold (SVP, Flüelen) zur Ausschaffung krimineller Ausländer – Umsetzung Härtefallklausel; Interpellation Adriano Prandi (SP, Altdorf), zur Umsetzung Zweitwohnungsgesetz – aktueller Stand; Interpellation Karin Gaiser (CVP, Erstfeld) zur Anpassung Kreisel Kollegi Altdorf.