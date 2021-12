Landrat heisst Budget gut

Dezembersession Schlepp-Schlauch-Dilemma in der Budgetdebatte Die Landrätinnen und Landräte sagen klar Ja zum Budget. Für Diskussionen sorgt ein Beitrag für die Landwirtschaft. Markus Zwyssig 15.12.2021, 17.42 Uhr

Die Dezembersession des Landrats fand im Uristiersaal statt. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 15. Dezember 2021)

Nach längerer Diskussion wurde das Budget 2022 des Kantons am Mittwoch im Landrat mit den beantragten Änderungen klar gutgeheissen. Das Defizit liegt bei 6,37 Millionen Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 432,75 Millionen und einem Gesamtertrag von 426,35 Millionen Franken.

Georg Simmen (FDP, Realp), Präsident der landrätlichen Finanzkommission, sagte, das Defizit schocke nicht wirklich. «Dies vor allem auch, weil in den vergangenen Jahren die Rechnung jeweils besser als budgetiert ausgefallen ist.» Im kommenden Jahr werde kräftig investiert. Simmen kam auf den Spitalneubau zu sprechen, der zügig voran schreitet und auf die neue West-Ost-Verbindung, welche nun in Angriff genommen werde.

Isoliert betrachtet sei das Ergebnis nicht zufriedenstellend, so Christian Schuler (SVP, Erstfeld): «Berücksichtigt man jedoch die ausserordentliche Lage, in der wir uns aktuell befinden, in Kombination mit einer Phase von hohen Investitionen, kann das Ergebnis als ausreichend beurteilt werden», sagte er in seinem Fraktionsvotum.

Das Budget sei geprägt von stagnierenden Erträgen aus dem nationalen Finanzausgleich und Steuermindererträgen, so Michael Arnold (CVP, Mitte, Altdorf). «Dank einer restriktiven Budgetierung und einer voraussichtlich sechsfachen Ausschüttung der Nationalbankerträge kann das budgetierte Minus bedeutend tiefer als im Budget 2021 festgesetzt werden.»

In der FDP-Fraktion habe das Budget nicht gerade zu Begeisterung Anlass gegeben, so Thomas Sicher (FDP, Altdorf). «Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der Fehlbetrag kleiner ausfällt, als im letzten Budgetjahr. Dies hat insbesondere auch damit zu tun, dass der Rückgang der Zahlungen aus dem Finanzausgleich gestoppt wurde.»

Finanzdirektor Urs Janett betonte, dass die Erarbeitung des Budgets 2022 angesichts der Pandemie schwierig gewesen sei. Geplant habe man eher defensiv. «So wurde bei den Steuererträgen so viel budgetiert wie im Rechnungsjahr 2020», erklärte Janett. «Wenn sich die Steuererträge so entwickelt hätten, wie damit vor Covid gerechnet wurde, müssten diese Beträge im Budget 2022 für die natürlichen Personen 3,4 Millionen Franken und für die juristischen Personen 400’000 Franken höher liegen». Der Regierungsrat budgetiere nicht auf Vorrat. Sollte es keine baldige Entspannung geben, dürfte es auch im 2022 im Bereich Covid zu Nachtragskrediten kommen. «Das Umfeld ist schwierig und am Schluss wird die Jahresrechnung zeigen, wo wir zu liegen kommen», so Janett.

Für Diskussionen sorgte bei der Budget-Debatte ein Antrag der landrätlichen Finanzkommission, einen Beitrag für die Ammoniakreduktion beim Einsatz von Schleppschläuchen, mit denen Landwirte die Gülle auf dem Feld austragen, von 100'000 auf 60'000 Franken zu senken.

Alois Brand (CVP/Mitte, Spiringen) machte sich für den vollen Betrag stark: «Solche Förderprogramme zur weiteren Senkung von Ammoniakemissionen müssen unterstützt werden.» Unterstützung erhielt er von Ruedy Zgraggen (CVP/Mitte, Attinghausen). «Damit kann der Landrat ein Zeichen ins Vertrauen in die Landwirtschaft setzen.» Christian Schuler sagte, für seine Fraktion sei es nicht nachvollziehbar, weshalb die Beiträge für die Landwirtschaft gekürzt werden sollen. Hier handle es sich um Umweltschutz und im weitesten Sinn um eine Umweltschutzmassnahme. Diese sei praktikabel und günstig zu haben.

Die Fraktion von SP und Grünen meinte jedoch, es sei nach wie vor stossend, dass die Umsetzung eines Gesetzes, in diesem Fall die Pflicht, Schleppschläuche in der Landwirtschaft beim Ausbringen der Gülle zu verwenden, mit 60'000 Franken abgegolten werde. «Die Idee, sogar 100'000 Franken dafür einzusetzen, finden wir absurd», so Jolanda Joss, (SP, Bürglen).

Er stecke in einem Schleppschlauchdilemma, meinte Adriano Prandi (SP, Altdorf). Grundsätzlich unterstütze er die Umstellung als Beitrag zum Umweltschutz. «Ein Umdenken muss in der Landwirtschaft aber auch freiwillig kommen und nicht nur auf Druck von Gesetzen.» Trotzdem stimme er dem Antrag der Regierung für die 100'000 Franken zu und mache einen Anfang mit Entgegenkommen. Alois Arnold (1965, SVP, Bürglen) bezeichnete Prandis Aussagen als arrogant. «In der Landwirtschaft wird sehr viel mehr gemacht als nur das, was wir müssten.»

Landammann Urban Camenzind attestierte den Urner Bauern, dass sie sehr umweltfreundlich unterwegs sind. «Dieser Beitrag ist ein Versuch, die Bauern zu ermuntern und sie auf dem Weg zu unterstützen.»

Der Antrag für eine Reduktion des Beitrags wurde schliesslich mit 13 Ja-Stimmen und 41 Nein-Stimmen (1 Enthaltung) deutlich abgelehnt. Somit bleiben die 100’000 Franken wie von der Regierung beantragt im Budget.

Teilrevision des Steuergesetzes – zweite Lesung im Februar 2022 Der Landrat hat in einer ersten Lesung eine Teilrevision des Steuergesetzes beraten. Wesentlich dabei sei, dass das bisherige Schätzungsmodell vereinfacht werde, stellte Georg Simmen, Präsident der Finanzkommission, klar. Auf einen Augenschein soll inskünftig verzichtet werden. Dadurch können 3,2 Millionen Franken eingespart werden. «Es soll kein zusätzliches Steuersubstrat generiert werden», versicherte Finanzdirektor Urs Janett. «Das heutige Verfahren ist nicht mehr zeitgemäss», so Christian Schuler (SVP, Erstfeld). Für Adriano Prandi (SP, Altdorf) ist der Verzicht auf einen persönlichen Augenschein richtig und vertretbar. Ebenso für Thomas Sicher (FDP, Altdorf) ist dies nachvollziehbar. Er begrüsst, dass die neue Schätzungsmethode durch objektive Kriterien schematisch und formelmässig festgelegt werden soll. Pirmin Bissig (CVP/Mitte, Isenthal) bezeichnete den Augenschein vor Ort als aufwendig und teuer. Wichtig sei es, mit der neuen Methode in den verschiedenen Regionen auch richtig einzuschätzen. Dies solle für die Eigentümerinnen und Eigentümer nachvollziehbar sein. Die Umsetzung der Teilrevision solle mit Augenmass erfolgen und der Spielraum solle sowohl beim Steuerwert wie dem Eigenmietwert genutzt werden. Von der SVP-Fraktion kam der Antrag, die Regelungen zur Neuberechnung in einer Verordnung festzulegen. Damit würde die Kompetenz diesbezüglich weiterhin beim Landrat liegen. Die Regierung hatte sich für ein Reglement ausgesprochen. Der Antrag der SVP wurde jedoch mit 22 Ja zu 32 Nein abgelehnt. Die Teilrevision des Steuergesetzes wird in der Februar-Session des Landrats bei einer zweiten Lesung verabschiedet.