Diakone zu Priestern geweiht Das Bistum Chur hat zwei neue Priester. Sie wurden von Bischof Peter Bürcher eindrücklich geweiht. Urs Hanhart 01.11.2020, 11.06 Uhr

Die Kandidaten für die Priesterweihe liegen minutenlang auf dem Boden. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 31. Oktober 2020)

Für die beiden Diakone Niklas Gerlach, Seelsorgeraum Altdorf, und Michael Fent, hl. Mauritius in St.Moritz-Sils Maria, war es ein ganz besonderer Tag. Sie empfingen am Samstag in der Kirche St.Martin in Altdorf von Bischof Peter Bürcher das Sakrament der Priesterweihe. Allerdings stand der kirchliche Anlass unter einem etwas speziellen Stern, mussten doch von allen Beteiligten strenge Coronaschutzmassnahmen eingehalten werden. So galt beispielsweise für alle eine Maskenpflicht, überall in der Kirche standen Desinfektionsspender und es gab etliche Absperrbänder. Aufgrund der beschränkten Platzzahl waren die Gläubigen gebeten – wenn möglich – den Weihegottesdienst per Livestream zu verfolgen. Die Konzelebranten mussten sich vorgängig beim Pfarramt hl. Martin in Altdorf anmelden.

Sich klein machen vor dem Allmächtigen

Los ging es mit einem rund 200 Meter langen Einzug vom Kirchplatz zum Gotteshaus. Während Bürcher und Weihbischof Marian Eleganti sowie die bereits geweihten Priester in goldene Gewändern gekleidet waren, erschienen die Diakone in schlichtem Weiss, aufgelockert durch eine goldene Schleife. Die eigentliche Weihezeremonie bestand aus mehreren Teilen und zog sich dementsprechend recht lange hin. Es wurden Heilige angerufen und viel Weihrauch geschwenkt. Während der Weihe lagen die Kandidaten mehrere Minuten lang bäuchlings, regungslos und mit dem Kopf nach unten auf dem Boden beziehungsweise auf dem vor der Treppe zum Altar ausgerollten roten Teppich. Damit sollten sie sich vor Gott klein machen. Zentrale Handlung der Priesterweihe war die Handauflegung und das Weihegebet des spendenden Bischofs. Anschliessend erfolgte die Handauflegung durch den Weihbischof und die anwesenden Priester. Zum Schluss verteilten die Neupriester zum ersten Mal die Hostien an die Gemeinde.