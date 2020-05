Die Flüeler Alphütte Franzenalp ist fertig saniert Mehr als 110'000 Franken hat die Sanierung der Franzenalp gekostet. Die neue Hütte wird von Julia Gisler bewirtschaftet. Georg Epp 19.05.2020, 11.26 Uhr

Julia Gisler und Beni Ziegler freuen sich über die gelungene Sanierung der Alphütte auf dem Franzenstock. Georg Epp / Urner Zeitung

Die Franzenanalp (1454 m.ü.M) unter dem Rophaien in Flüelen ist im Besitz der Korporationsbürgergemeinde Flüelen. Die Sanierung der Alphütte mit Jahrgang 1902 war seit längerer Zeit vorgesehen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde immer nur das Allernötigste an Unterhaltsarbeiten erledigt, sodass sich eine umfassende Sanierung aufdrängte.