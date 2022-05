Statistik Die Arbeitslosenquote in Uri ist weiterhin tief Die Anzahl Arbeitsloser ist vom März zum April nur um 2 Personen gestiegen. 08.05.2022, 16.49 Uhr

Die Arbeitslosenquote ist in Uri konstant geblieben. Gegenüber dem Vormonat waren Ende April zwei Personen mehr gemeldet, was auf die Quote von 1,0 Prozent keine Auswirkungen hatte (Vorjahr 1,3 Prozent). Insgesamt waren 199 Personen als arbeitslos eingeschrieben. Im April 2022 meldeten sich total 61 Personen neu als Stellensuchende beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Uri an. In der gleichen Zeit meldeten sich insgesamt 82 Stellensuchende ab. Die Zahl der Stellensuchenden lag per Ende April bei 366 Personen (März 2022: 387; Vorjahr: 536).

Geschlechter sind gleichmässig verteilt

Als Stellensuchende gelten Arbeitslose, Personen in einer vorübergehenden Beschäftigung (welche im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktmassnahmen angeboten wird), Personen im Zwischenverdienst sowie übrige Stellensuchende. Von allen Stellensuchenden waren im Berichtsmonat 64 Personen in einem Zwischenverdienst und 34 Personen in einer vorübergehenden Beschäftigung. Ende April 2022 waren von den 199 Arbeitslosen 99 weiblich. Von allen eingeschriebenen Arbeitslosen waren 84 Personen oder 42,2 Prozent Schweizer Bürger; 115 Personen beziehungsweise 57,8 Prozent waren ausländischer Herkunft. Die Anzahl der langzeitarbeitslosen Personen – das sind Arbeitslose, die länger als ein Jahr ohne Erwerbsmöglichkeit sind – nahm gegenüber dem Vormonat leicht ab. Im Berichtsmonat waren 29 Personen länger als ein Jahr ohne Dauerbeschäftigung. 62,1 Prozent aller Langzeitarbeitslosen sind Schweizer. (pd/zf)