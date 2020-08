Urner SVP-Landrat will von Regierung Antworten zur Ausschaffung krimineller Ausländer

Nach Annahme der Ausschaffungsinitiative im Jahre 2010 dürfen kriminelle Ausländer nur noch in Ausnahmesituationen in der Schweiz bleiben. Inwiefern dies im Kanton Uri umgesetzt wird, will eine landrätliche Interpellation in Erfahrung bringen.