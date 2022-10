Chilbi Meien Die Chilbi in Meien findet wieder statt Nach zweijähriger Coronapause kann die Dorfchilbi wieder stattfinden. Das diesjährige Datum fällt auf den 8./9. Oktober. 03.10.2022, 17.07 Uhr

Die Meientaler Chilbi findet am 8./9. Oktober 2022 statt. Nach zweijährigem Corona-Unterbruch können die Chilbi-Anlässe wiederum durchgeführt werden. Der weltliche Teil wird jeweils im Turnus durch die Talvereine organisiert. In diesem Jahr ist der Kirchenchor an der Reihe. Der traditionelle Tanzanlass am Samstagabend wird mit einem Fondue-Plausch eröffnet und anschliessend spielt das Ländlertrio «Ürner Gruäss» zum Tanz auf. Auch die Chilbi-Stände: Flobertschiessen, Ball-, Dartpfeil- und Ringwerfen werden ihren Betrieb aufnehmen.