Die erste Maschine im Kraftwerk Schächen läuft

Stefan Arnold (links) und Jonas Nowak vom EWA dürfen zufrieden sein, denn Maschine 3 ist am Netz. (Bild: PD)

(ml) Nach acht Jahren Planungszeit und einer Bauzeit von etwas mehr als einem Jahr produzierte das Kraftwerk (KW) Schächen am 20. November erstmals Strom und speiste diesen ins Netz ein. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme von Maschine 3 am Vormittag hat das Kraftwerk einen wichtigen Meilenstein im sehr sportlichen Terminplan erreicht, heisst es in einer Mitteilung des Kraftwerks Schächen. Am Nachmittag lief die Maschine zum ersten Mal unter Volllast.

Mit dem Augenblick, in dem auf der Leistungsanzeige des neuen Kraftwerks zum ersten Mal reale Zahlen erschienen, zeigte sich, dass die Planungen und Bauarbeiten erfolgreich waren und das komplexe System aus vielen verschiedenen Elementen funktioniert.

Kraftwerk wurde in einem Jahr gebaut

Dass dieser Meilenstein erreicht wurde, ist keine Selbstverständlichkeit. «Das KW Schächen hat eine bewegte Geschichte hinter sich und stand mehrmals auf der Kippe», erklärt Werner Jauch, Verwaltungsratspräsident der KW Schächen AG. «Es freut uns umso mehr, dass wir den sehr sportlichen Zeitplan trotz zahlreicher Hindernisse einhalten konnten.»

2009 startete das Elektrizitätswerk Altdorf (EWA) mit der Projektidee für das KW Schächen in das Vorprojekt: «Wir waren von Anfang an mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert», führt Werner Jauch aus. «Es begann mit der Zusammensetzung der wirtschaftlichen Trägerstruktur und setzte sich fort mit der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 1. und 2. Stufe.» Das Konzessionsbewilligungsverfahren gestaltete sich sehr aufwendig. «Wir sahen uns auch mit Einsprachen konfrontiert. Zum Glück konnten wir diese in einem konstruktiven Dialog ausräumen.»

Im September 2016 erteilte der Urner Landrat dem KW Schächen die Konzession und bereits im November wurde die Kraftwerksgesellschaft KW Schächen AG gegründet. Daran beteiligen sich das EWA mit 51 Prozent, der Kanton mit 34 Prozent sowie die Korporation Uri mit 15 Prozent. Sie investieren zusammen rund 21,4 Millionen Franken in das neue Kraftwerk. Am 27. September 2018 erfolgte der Spatenstich. «Das KW Schächen nutzt die letzte Kaskade des Schächen», sagt Jauch. «Es schliesst die Lücke zu den bestehenden Kraftwerken Bürglen und Schächental. Die Lage mitten drin im Urner Talboden, im belebten und dicht bebauten Wohn- und Wirtschaftsraum, machten den Bau anspruchsvoll.»

Verglichen mit den acht Jahren Planungszeit mutet das eine Jahr Bauzeit bis zur Inbetriebnahme der ersten Maschine wie ein sportlicher Sprint an. «Wir mussten Gas geben», erklärt Jonas Nowak, Projektleiter Leittechnik beim EWA. «Wir haben bis Ende 2019 Zeit, um mit dem Kraftwerk zum ersten Mal Strom zu produzieren. Diese Hürde konnte das KW Schächen mit der Inbetriebnahme von Maschine 3 nun nehmen. In den kommenden Tagen werden weitere Tests durchgeführt, dann geht Maschine 3 in den Probebetrieb.»

Eröffnung im Juni 2020

Die Eröffnung des KW Schächen ist für Juni 2020 geplant. Die Jahresproduktion von 16,4 Gigawattstunden wird für die Versorgung von rund 3600 Haushalten reichen. Zusätzlich bringt das Kraftwerk einen volkswirtschaftlichen Nutzen. Von der Gesamtinvestition fliessen über 75 Prozent oder 16 Millionen Franken in Form von Aufträgen an Unternehmen in Uri, heisst es in der Mitteilung. Die Wasserzinsen aus dem Kraftwerk belaufen sich künftig auf 240000 Franken pro Jahr. Weiter generiert der Betrieb zusätzliche Steuereinnahmen für die Gemeinden Bürglen und Schattdorf sowie den Kanton Uri plus neue Wertschöpfung für Uri. Und schliesslich sichert das Projekt auch bestehende Arbeitsplätze.